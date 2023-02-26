資深音樂人關勁松逝世 終年53歲 《不設劃位》拍檔亞里安3年前同月同日離世

資深音樂人關勁松逝世 享年53歲 《不設劃位》拍檔亞里安3年前同一日子離世

獨立樂隊「Adam Met Karl」(AMK)成員之一的著名音樂人關勁松於前晚(24日) 逝世，享年53歲。其好友袁智聰昨晚(25日)在社交平台公布關勁松死訊，關勁松電台節《不設劃位》的拍檔亞里安，於3年前(2020)的同一日(2月24日)因病辭世。 關勁松曾於1月27日在社交平台發文 :「由於阿松尚在醫院休養中，抱歉今次的Clockenflap未能與大家見面，應承您，Astrology會很快重整旗鼓為大家來一個最強的首演。」惜最終未能參與今年的Clockenflap。

3年痛失兩好友 袁智聰在社交平台寫道，「三年前，阿松的好友、曾一起創立與主持電台節目《不設劃位》的亞里安，同是在2月24號晚離世。三年間的同一個日子，我相繼痛失了兩位相識30多年的好友，世事真的要那麼巧合嗎？」關勁松同是著名樂評人，起初以Indian Mary為筆名撰文，文章刊載於《年青人周報》、《音樂一週》及《音樂殖民地》等雜誌。他於2004年創立了獨立廠牌「維港唱片」，推出由「My little airport 」至今的所有唱片，近年則以「關勁松的Astrology」名義推出歌曲。關勁松曾與亞里安主持商業二台節目《不設劃位》，於2008年6月28日懷疑以醉酒狀態主持節目，導致被商台解僱。