資深音樂人關勁松逝世 終年53歲 《不設劃位》拍檔亞里安3年前同月同日離世

獨立樂隊「Adam Met Karl」(AMK)成員之一的著名音樂人關勁松於前晚(24日) 逝世，享年53歲。其好友袁智聰昨晚(25日)在社交平台公布關勁松死訊，關勁松電台節《不設劃位》的拍檔亞里安，於3年前(2020)的同一日(2月24日)因病辭世。 關勁松曾於1月27日在社交平台發文 :「由於阿松尚在醫院休養中，抱歉今次的Clockenflap未能與大家見面，應承您，Astrology會很快重整旗鼓為大家來一個最強的首演。」惜最終未能參與今年的Clockenflap。
3年痛失兩好友
袁智聰在社交平台寫道，「三年前，阿松的好友、曾一起創立與主持電台節目《不設劃位》的亞里安，同是在2月24號晚離世。三年間的同一個日子，我相繼痛失了兩位相識30多年的好友，世事真的要那麼巧合嗎？」關勁松同是著名樂評人，起初以Indian Mary為筆名撰文，文章刊載於《年青人周報》、《音樂一週》及《音樂殖民地》等雜誌。他於2004年創立了獨立廠牌「維港唱片」，推出由「My little airport 」至今的所有唱片，近年則以「關勁松的Astrology」名義推出歌曲。關勁松曾與亞里安主持商業二台節目《不設劃位》，於2008年6月28日懷疑以醉酒狀態主持節目，導致被商台解僱。
只差一步未能參與Clockenflap
袁智聰分享兩人相識的故事，他於1989年認識關勁松，見證著樂迷AMK出道，起初兩人不算投契，但後來袁智聰組成第一隊樂隊Arnold Layne，加入了他們的《集感》collective，一起出卡式帶一起出show，不知不覺間成為了buddy。他形容關勁松的「維港唱片」，牽起了2000年代香港獨立音樂的新浪潮。他續寫，「喜見他在近年組成了 關勁松的Astrology ，重新出發重返樂壇，阿松的願景是讓 關勁松的Astrology 締造「必爆」的經典，此刻你已做到了喇。雖然只差一步 關勁松的Astrology 就可以玩到今年的《Clockenflap》，但如今你已經加入了陣容強勁的2023天堂音樂節的傳奇性名單上。你已是燦若繁星，shine like star!」關勁松終去年8月以關勁松的Astrology推出《接受我放棄你》MV。