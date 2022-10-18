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娛樂
2022-10-18 20:59:05

賈思樂高興經典情侶檔再現 詹天文獲露雲娜親傳歌藝

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賈思樂與露雲娜這對經典組合，非常合襯又合拍。

露雲娜、歐信希早前合作，於尖沙咀文化中心音樂廳舉行《露雲娜 & 歐信希深愛著你》演唱會，兩人以唱跳歌曲《信自己》揭開序幕，說到演唱會高潮，一定是賈思樂的出場，歌迷再次見到昔日一對金童玉女再次合作。

露雲娜與歐信希席上唱了多首金曲，但提到94歲母親及96歲的Uncle Ray也親來捧場露雲娜即在台上眼濕濕說：「媽媽是我生命中的守護天使家人支持好重要還有Uncle Ray從我5歲就認識當年還抱起我領獎現在應該抱不動我了但還是來看我演出好感動你對我的愛護。」

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詹天文多謝露雲娜傳授歌藝。

9年未有同台演出

當露雲娜的拍檔賈思樂上台，台下觀眾即報以熱烈掌聲，原來兩人已有9年未有同台演出金童玉女依然好有默契賈思樂笑指露雲娜上了太空這麼久才現身開演唱會又問台下觀眾有多少人知道他們曾是金童玉女，台下說「知道」作回應賈思樂詐作驚訝說：「睇唔出喎你哋咁年輕？」後台接受訪問時賈思樂表示：「自己很少做嘉賓但露雲娜一開口未講完我已答應因為實在是老友，不用多說。」賈思樂指，見到觀眾對露雲娜演出反應熱烈有叮囑對方要積極演出回饋樂迷又希望將來可以和露雲娜合作做演唱會。

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李樂詩指，與歐信希、露雲娜互相欣賞，所以當收到邀請時，她即時答應演出。

詹天文唱《荳芽夢》幻想初戀

《星夢I》的詹天文，亦有上台獻花給露雲娜，之後兩人更合唱起《荳芽夢》，唱畢詹天文下台接受訪問說：「好多謝露雲娜姐姐好用心教我首度同台合唱起初覺得好大壓力不過露雲娜姐姐教我幻想初戀的甜蜜雖然自己未拍過拖都想像用甜蜜感覺去唱希望大家有新的感覺。」

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歐信希、露雲娜以唱跳《信自己》揭開為演唱會揭開序幕。

李樂詩與歐信希互雙欣賞

此外，擔任表演嘉賓的李樂詩分別與歐信希及露雲娜合唱原來他們首次同台，她先與露雲娜合唱《乾一杯》，再與歐信希合唱《只怕不再遇上》 現場反應熱烈接受訪問時李樂詩透露乳癌治療過程順利：「身體一直都康復緊不過都要戒口慶幸未有影響工作。」李樂詩稱，會趁疫情稍緩時到美國探親因為兩年多未見自己及老公的父母但又掛住在港返學囝囝所以只能留美兩星期就要返港。

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