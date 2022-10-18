賈思樂高興經典情侶檔再現 詹天文獲露雲娜親傳歌藝

露雲娜、歐信希早前合作，於尖沙咀文化中心音樂廳舉行《露雲娜 & 歐信希深愛著你》演唱會，兩人以唱跳歌曲《信自己》揭開序幕，說到演唱會高潮，一定是賈思樂的出場，歌迷再次見到昔日一對金童玉女再次合作。
露雲娜與歐信希席上唱了多首金曲，但提到94歲母親及96歲的Uncle Ray也親來捧場，露雲娜即在台上眼濕濕說：「媽媽是我生命中的守護天使，家人支持好重要，還有Uncle Ray，從我5歲就認識，當年還抱起我領獎，現在應該抱不動我了，但還是來看我演出，好感動你對我的愛護。」
9年未有同台演出
當露雲娜的拍檔賈思樂上台，台下觀眾即報以熱烈掌聲，原來兩人已有9年未有同台演出，金童玉女依然好有默契，賈思樂笑指露雲娜上了太空，這麼久才現身開演唱會，又問台下觀眾有多少人知道他們曾是金童玉女，台下說「知道」作回應，賈思樂詐作驚訝說：「睇唔出喎！你哋咁年輕？」後台接受訪問時，賈思樂表示：「自己很少做嘉賓，但露雲娜一開口未講完我已答應，因為實在是老友，不用多說。」賈思樂指，見到觀眾對露雲娜演出反應熱烈，有叮囑對方要積極演出回饋樂迷，又希望將來可以和露雲娜合作做演唱會。
詹天文唱《荳芽夢》幻想初戀
《星夢I》的詹天文，亦有上台獻花給露雲娜，之後兩人更合唱起《荳芽夢》，唱畢詹天文下台接受訪問說：「好多謝露雲娜姐姐好用心教我，首度同台合唱，起初覺得好大壓力，不過露雲娜姐姐教我幻想初戀的甜蜜，雖然自己未拍過拖，都想像用甜蜜感覺去唱，希望大家有新的感覺。」
李樂詩與歐信希互雙欣賞
此外，擔任表演嘉賓的李樂詩，分別與歐信希及露雲娜合唱，原來他們首次同台，她先與露雲娜合唱《乾一杯》，再與歐信希合唱《只怕不再遇上》， 現場反應熱烈。接受訪問時李樂詩透露乳癌治療過程順利：「身體一直都康復緊，不過都要戒口，慶幸未有影響工作。」李樂詩稱，會趁疫情稍緩時到美國探親，因為兩年多未見自己及老公的父母，但又掛住在港返學囝囝，所以只能留美兩星期就要返港。