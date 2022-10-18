賈思樂高興經典情侶檔再現 詹天文獲露雲娜親傳歌藝

9 年未有同台演出 當露雲娜的拍檔賈思樂上台，台下觀眾即報以熱烈掌聲，原來兩人已有9年未有同台演出，金童玉女依然好有默契，賈思樂笑指露雲娜上了太空，這麼久才現身開演唱會，又問台下觀眾有多少人知道他們曾是金童玉女，台下說「知道」作回應，賈思樂詐作驚訝說：「睇唔出喎！你哋咁年輕？」後台接受訪問時，賈思樂表示：「自己很少做嘉賓，但露雲娜一開口未講完我已答應，因為實在是老友，不用多說。」賈思樂指，見到觀眾對露雲娜演出反應熱烈，有叮囑對方要積極演出回饋樂迷，又希望將來可以和露雲娜合作做演唱會。

詹天文唱《荳芽夢》幻想初戀 《星夢I》的詹天文，亦有上台獻花給露雲娜，之後兩人更合唱起《荳芽夢》，唱畢詹天文下台接受訪問說：「好多謝露雲娜姐姐好用心教我，首度同台合唱，起初覺得好大壓力，不過露雲娜姐姐教我幻想初戀的甜蜜，雖然自己未拍過拖，都想像用甜蜜感覺去唱，希望大家有新的感覺。」