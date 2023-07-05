賈曉晨與樊少皇婚姻難敵7年之癢？JJ連出兩po嫌老公木獨

40歲的賈曉晨(JJ)與樊少皇於2016年結婚，並育有兩女。自女兒出世之後，JJ減少幕前演出，但她曾發文表示不甘於做家庭主婦，亦試過留言透露與樊少皇的婚姻生活不愉快，但未幾又刪除帖文。日前JJ在微博留言說︰「大家有沒有試過無法溝通的感覺，說了很久，流了很多眼淚，然後發現對方一句沒聽懂，最後在鏡子中看到自己又紅又腫的眼睛，無奈又後悔 。」但不久又再刪除。

40歲的賈曉晨(JJ)與樊少皇於2016年結婚，並育有兩女。自女兒出世之後，JJ減少幕前演出，但她曾發文表示不甘於做家庭主婦，亦試過留言透露與樊少皇的婚姻生活不愉快，但未幾又刪除帖文。日前JJ在微博留言說︰「大家有沒有試過無法溝通的感覺，說了很久，流了很多眼淚，然後發現對方一句沒聽懂，最後在鏡子中看到自己又紅又腫的眼睛，無奈又後悔 。」但不久又再刪除。

賈曉晨曾透露與樊少皇婚姻不愉快

今日JJ兩度在微博發文，暗示樊少皇為人木獨及欠幽默感，她寫道︰「我從來不喜歡做甚麼恩愛人設，不是怕打臉，是每天帶兩個孩子精疲力盡能看對方順眼就不錯了，加上直男的低情商沒有半點幽默感，是煩上加煩，就像帶三個孩子一樣，你能明白我的感受嗎…… ​​​」及「我是說兩句話就離不開爛笑話的人，但在家裡卻沒人能接我的話，超級郁悶……」