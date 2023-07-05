賈曉晨與樊少皇婚姻難敵7年之癢？JJ連出兩po嫌老公木獨

40歲的賈曉晨(JJ)與樊少皇於2016年結婚，並育有兩女。自女兒出世之後，JJ減少幕前演出，但她曾發文表示不甘於做家庭主婦，亦試過留言透露與樊少皇的婚姻生活不愉快，但未幾又刪除帖文。日前JJ在微博留言說︰「大家有沒有試過無法溝通的感覺，說了很久，流了很多眼淚，然後發現對方一句沒聽懂，最後在鏡子中看到自己又紅又腫的眼睛，無奈又後悔 。」但不久又再刪除。
40歲的賈曉晨(JJ)與樊少皇於2016年結婚，並育有兩女。自女兒出世之後，JJ減少幕前演出，但她曾發文表示不甘於做家庭主婦，亦試過留言透露與樊少皇的婚姻生活不愉快，但未幾又刪除帖文。日前JJ在微博留言說︰「大家有沒有試過無法溝通的感覺，說了很久，流了很多眼淚，然後發現對方一句沒聽懂，最後在鏡子中看到自己又紅又腫的眼睛，無奈又後悔 。」但不久又再刪除。
賈曉晨曾透露與樊少皇婚姻不愉快
今日JJ兩度在微博發文，暗示樊少皇為人木獨及欠幽默感，她寫道︰「我從來不喜歡做甚麼恩愛人設，不是怕打臉，是每天帶兩個孩子精疲力盡能看對方順眼就不錯了，加上直男的低情商沒有半點幽默感，是煩上加煩，就像帶三個孩子一樣，你能明白我的感受嗎…… 」及「我是說兩句話就離不開爛笑話的人，但在家裡卻沒人能接我的話，超級郁悶……」
JJ認樊少皇成碌木
有網民指樊少皇真的像木頭，JJ回覆說︰「你很通透」，亦有網民留言說︰「孩子本人曾經也很煩，媽媽累爸爸蠢，爸爸還要言語上『調侃』，以逗我媽為樂火上澆油。」JJ贊同更謂是「真相」。亦有人認為JJ不要因為媽媽及太太的字眼標籤自己，應該要多出來拍戲，JJ回覆說︰「很郁悶，希望孩子快點長大」。
JJ雖然兩度呻樊少皇欠風趣，過去亦曾出PO指樊少皇幫不到手，但每當老公有負面新聞時，JJ都會挺身而出為對方說話，如她所言做媽媽令她身心疲累，有苦自己知，沒有人可以24小時沒有情緒，所以有需要時便會發洩。