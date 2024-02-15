賈玲激減50公斤有回報 自導自演《熱辣滾燙》奪內地賀歲檔票房冠軍

香港人放完年假，但係內地仲放緊春節假期，唔少人都會去睇戲娛樂。今年內地賀歲檔電影之中，由賈玲自導自演嘅新片《熱辣滾燙》，以17.67億元人民幣票房，暫時成為春節票房之冠。

一年激減50公斤 本來身形圓碌碌嘅賈玲，收埋自己一年就係為咗激減50公斤，令飾演嘅女拳手角色更有說服力，而家終於有回報，恭喜晒！值得一提係，之前同樣由賈玲自導自演嘅《你好，李煥英》，3年前同樣成為賀歲片王，票房更高達53億元，令賈玲成為全球票房第二高嘅女導演。今次《熱辣滾燙》有望衝破25億元，賈玲睇怕應該會水漲船高，而且成為賀歲片專家！

而另一套新片《飛馳人生2》以15.5億元屈居亞軍，故事以淪為教車師傅嘅過氣賽車手，機緣巧合下有機會再次挑戰拉力賽，但背後泵水嘅老闆似乎另有目的。賀歲檔季軍係國產動畫片《熊出沒·逆轉時空》，暫收9億幾。《熊出沒》系列已經去到第10套作品，前9部累計票房已經超越57億元，絕對係國產IP神話。

近年密密有作品嘅張藝謀，新作《第二十條》暫收7億幾排第四。內地刑法第二十條係關於正當防衛，因此故事都係由此展開，但原來係部喜劇，過年嘛～至於香港代表劉德華嘅新戲《紅毯先生》，5日合共收7千幾萬票房，似乎反應麻麻。