賓艾佛力主演新片《潛眠叛變》下周上映 20年前起構思終於搬上大銀幕

《潛眠叛變》劇情講述Danny在調查一系列銀行劫案的過程中，發現一名如幽靈般的危險男子，驚覺案件和此人竟與其失蹤女兒有關！在靈媒Diana的協助下，他嘗試追查並拆解箇中謎團，卻反讓二人被神秘男子追捕。急於尋回女兒的Danny墮入難以自拔的境況，然而事情發展將徹底超出意料，顛覆他對身邊一切的認知。

向緊張大師致敬

導演羅拔洛迪格斯早於2002年已開始構思《潛眠叛變》的故事，沒想到，竟用上了廿多年時間才能將它搬上大銀幕。聞說，羅拔洛迪格斯受到「緊張大師」希治閣（Hitchcock）的1958 年經典作《迷魂記》（Vertigo）修復版後的啟發，馬上着手製作一部屬於他自己的「希治閣式」驚悚片，他說：「這是一個升級刺激版又充滿希治閣味的驚險之旅，更要盡情玩扭橋。我想到戲名十分鐘內，故事的基礎也構思好⋯⋯」洛迪格斯找來編劇麥斯博倫斯坦（Mas Borenstein）合作，經過無數次的劇本修改後，洛迪格斯表示雖然改動不少，但部份早期構思好的的點子仍然保留。羅拔洛迪格斯自言：「有一個元素，在希治閣的電影中，往往能提升作品的吸引度和力度，那就是頂級的演員陣容，如加利格蘭（Cary Grant）、占士史釗活（James Stewart）、嘉麗絲姬莉（Grace Kelly）、英格烈褒曼（Ingrid Bergman）等等，今次劇組很想招募到超級巨星來演出《潛眠叛變》。」他討論到最終選擇核心角色人選時，便說：「賓艾佛力飾演Danny，給這部電影帶來了希治閣電影男主角那種神秘感，而他擁有強大明星氣牆和存在感，幾乎令我感到自己正在拍攝一部希治閣的電影、正在與經典電影大明星合作一樣。」

至於賓艾佛力談到接拍原因，他表示：「讓我要決定參演的主要原因，是角色和劇本的複雜性。」賓艾佛力談到最初被這部電影吸引的地方時則指：「更重要的是，因為羅拔洛迪格斯是我很欽佩的導演，我一直想找到機會跟他合作。身為電影人，我一直受到他作品的啟發，他從職業生涯開始就所做的一切。」《潛眠叛變》的香港映期已定5月11日。