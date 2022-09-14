賦豪CP開完騷即傳是非 MC張天賦助理澄清非靠洪嘉豪入華納

華納旗下的張天賦（MC）與洪嘉豪（Kaho），本月初舉行完三場StarHall合體騷《Kaho x MC Frenemy Live 2022 演唱會》，以「賦豪CP」獲得一致好評，二人台上台下也表現合拍。不過，合體騷結束後，日前卻傳出MC的助理兼Telegram粉絲群組管理員Yee Yee（PY），留言批評Kaho粉絲在騷上派發的應援棒是「製造垃圾，個地球多得佢唔少」，又暗踩對方「靠我哋嘅實力行動，唔係靠支棒」，更挑起兩派支持者罵戰，有網民更直指「MC可以入華納都係靠嘉豪」。有Fans擔心風波會影響到兩兄弟的感情，MC則表示未有留意事件，並交由公司處理。

解釋MC認識華納同事契機

至於今次是非的關鍵人物Yee Yee，今日（14日）在IG限時動態上載長文，否認MC入華納是因為Kaho帶挈，她自言「作為全程參與合約溝通傾談過程嘅一員」，Yee Yee認為有必要澄清，表示︰「嘉豪同MC的確喺2020年5月合作過一日MOOV男生們嘅項目，當時MC剛獲得造星亞軍，Kaho就剛推出新歌，彼此合作可以各取所需，促成當日嘅無償合作安排。於是由我同華納音樂宣傳部嘅同事協調，用一日時間錄製兩首歌，MV及VLOG，放喺Kaho嘅YouTube平台俾大家欣賞。隨着當日拍攝嘅結束，雙方嘅連繫亦都到此為止。當時MC正自組工作室及預備First Solo，而過程中亦未接觸華納管理層/A&R團隊。」Yee Yee再補充：「MC與華納正式合作始於JUDE嘅《十分錯》項目，當時華納找MC擔任JUDE MV嘅男主角，在JUDE建議跟MC推出合唱版…」MC繼而認識了華納相關同事，成為MC簽約華納的契機，雙方大約洽談兩個月終正式簽約。

避免失實報道引起誤會

Yee Yee強調整個商談合作過程中，Kaho並沒有任何參與，不希望一些失實報道而引起誤會，抹煞了MC跟背後團隊一直以來的努力，她最後表示MC和Kaho過去一年的合作樂見成果，隨住一個階段的結束，希望兩位與大家都繼續前進，為各自的Solo發展而努力。