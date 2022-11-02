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娛樂
2022-11-02 12:39:21

賴夫費恩斯演地獄主廚 視后安雅泰萊采兒新片《五腥級盛宴》定12月上映

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視后安雅泰萊采兒主演的《五腥級盛宴》兩星期後於北美開畫。

視后安雅泰萊采兒主演的《五腥級盛宴》兩星期後於北美開畫。

《五腥級盛宴》（The Menu）由《權力遊戲》導演 Mark Mylod執導，《布達佩斯大酒店》金像提名男星賴夫費恩斯（Ralph Fiennes）飾演真正來自地獄的星級主廚，為一眾星級食客精心炮製驚慄暗黑料理。造訪這間屹立孤島上的高端餐廳的食客，包括憑《后翼棄兵》勇奪金球視后的安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy），還有《變種特攻》系列型男尼古拉斯侯特（Nicholas Hoult）。
 
《五腥級盛宴》講述一間遠離繁囂、裝修神秘獨特的頂級餐廳，長年一位難求。在這場非比尋常的盛宴，主廚逐一獻上一道道精緻奇幻的菜色。惟盛宴期間，怪事接連發生，受主廚指示的一眾侍應頻頻作出古怪行徑。沉醉於美食之中的食客漸意識到周遭的詭異氛圍，發現殺機處處，並要從一頓攞命搏的晚餐中逃出生天。電影安排兩星期後於北美開畫，香港亦定12月1日上映。

《五腥級盛宴》定12月1日香港上映。 賴夫費恩斯飾演真正來自地獄的星級主廚。 安雅泰萊采兒
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