賴慰玲巨肚宣傳隨時生得 朱敏瀚開心劇集拍完唔夠一年即播

蕭正楠、吳若希、朱敏瀚及賴慰玲等今日到馬鞍山出席新戲《奔跑吧！勇敢的女人們》。賴慰玲挺住巨肚帶埋囝囝出席活動，但她依然手腳纖幼，行動自如，朱敏瀚在她上落時傍實，非常有紳士風度。

賴慰玲在劇中扮演一個明星，獲很多觀眾寵愛，但就沒有愛人寵愛。朱敏瀚指其角色是扮演蕭正楠的經理人，並為對方打造一個愛妻號的人設，但沒想到對方背後的關係很混亂。問到劇中是否反映娛樂圈一些現象，賴慰玲說︰「我認識嘅娛樂圈係好簡單，好清潔，無咁複雜……(偷笑)所以今次咁複雜真係好難演！哈哈！」朱敏瀚續說︰「你演番係super star就唔難演啦！」賴慰玲就表示這方面當然不難。 朱敏瀚稱他的角色參照了自己的經理人，由於他的經理人亦在場，朱仔不忘大聲表示︰「我個角色係參照自己經理人㗎！佢真係對我好好！係戲入面好嘅嘢都係抄襲佢！(咁佢又幫你搞人設？)入面唔好嘅係純料演技！」

朱敏瀚賴慰玲少對手戲感遺憾 他們表示此片在年頭拍攝，大家的樣子也沒有點變，賴慰玲笑謂只是自己的身形有變，「有時啲劇拍完要兩、三年之後先播，依家就一年內播，真係好好！(拍嘅時候有咗？)唔係，係拍完晒之後。」她表示BB已經足月，很快出世，笑謂要帶走佬袋去工作，但BB幾時出世要看其造化。 朱敏瀚透露今個聖誕節約了好友一齊過，及準備不同的宣傳工作，下星期會到馬來西亞宣傳。賴慰玲稱之後的宣傳會改在網上進行，坦言要人照顧也不方便。他們表示今次在劇中的對手戲並不多，朱敏瀚跟蕭正楠最多對手戲，他坦言收到劇本時見到有賴慰玲感到非常開心，「因為之前有個機會係演姊弟，但冇咗，然後到今次係同一套戲，好開心啦！點知又唔同場口，但係就好記得去佢屋企大家一齊對戲，覺得佢屋企好舒服！」