各大影視頒獎禮陸續舉行,美國編劇工會獎(Writers Guild of America Award)香港時間昨早舉行,改編法國電影《閃亮的歌聲》(La Famille Belier)的《心之旋律》(CODA),半爆冷擊敗《犬山記》(The Power of the Dog)與《王者世家》(King Richard)贏得最佳改編劇本獎。《心之旋律》日前在美國監製工會獎(PGA)頒獎禮中,同樣擊敗大熱《犬山記》贏得最佳電影監製獎。電影講述一個失聰家庭,幼女是唯一聽力正常的成員,她憑一副美妙歌聲,排除萬難追尋音樂夢。此片連續贏得被視為奧斯卡得獎指標的監製及編劇獎,瞬即成為本月27日舉行的奧斯卡頒獎禮最佳電影的大熱得主。