贖夢專訪｜陳法拉難忘喊住扮小丑引人笑 入行20年重複發台瘟噩夢

陳法拉婚後與法籍丈夫在美國定居轉戰荷李活，相隔12年再參演港產電影，在張家輝自編自導自演的新作《贖夢》演瘋婦，非常破格，法拉卻笑謂可挑戰更大不尺度，皆因她在紐約讀戲劇時更顛覆，最深刻是演小丑獨腳戲，「只戴著紅鼻子引大家笑，真的好難，經常站在台上哭。」曾執導拍短片獲獎的法拉坦言，有興趣做導演，但就不自導自演，更透露現正籌拍西部主題的短片。

讚張家輝指示清晰 《贖夢》是陳法拉和張家輝首度合作的電影，由兩人的經理人鍾珍促成，法拉笑言，「今次由鍾珍監製，算是同門師兄妹的項目，我二話不說就接拍了。」談到對家輝的印象，法拉表示，「起初聊天時好輕鬆，但現場拍攝就好認真，看到他好賣力和投入。」最深刻是首天拍攝，發著高燒拍企圖跳樓戲，非常保護演員，「他好有趣，有時會演給我看，好精準告訴我他想要甚麼。例如有場戲我要舉起剪刀，他拍我背面，會說清楚那剪刀要舉到甚麼位置。」 陳法拉演的Fiona角色造型大膽破格，經常歇斯底里，她不覺沉重，「我有那種小朋友享受Halloween的樂趣，完全不覺心理壓力很大，情緒亦沒有很抑鬱。」角色要向家輝淋尿，親自劏狗放血，終日躲在家裡被蒼蠅圍著，自言有點潔癖的她不感難受，「平時生活中沒有體驗，我好鍾意，例如入屋要用碌柚葉，我都特地問殯儀館的人，這戲做好玩是觀眾看來很恐怖的事，按我和家輝這對夫妻的邏輯，就如入屋洗手般正常。」

學習真實地做演員 《贖夢》是陳法拉從影以來最瘋狂的角色，選美出身的她予人斯文印象，但在紐約修讀4年戲劇系碩士課程，讓她突破自我，「讀書的4年不斷掙扎，第一年推倒演戲的習慣，第二年建立新習慣，第三年讓你做很多實驗，延伸演戲的尺度。」最深刻是演小丑獨腳戲，「真係掙扎得好厲害，因為沒有任何工具，戴著一個紅鼻子就要引大家笑，真的很難，經常站在台上哭，自覺好脆弱。」 經過不斷嘗試，法拉也逐漸衝破心理障礙，不顧形象豁出去，敢於呈現不經修飾的一面，「其實喜劇為甚麼這樣難，因為真實才令大家有共鳴，大家明白才會笑。所以這令我更誠實地做演員，將自己最想隱藏的東西都攞出來，有時是意想不到的噁心。」她直言未夠喉，無懼挑戰更大尺度的複雜角色。

深層次恐懼 電影談做夢，原來法拉也受重複的噩夢困擾，「入行20年以來，最多的噩夢就是上台或roll機叫action時，突然發現不是這場戲，完全不知要講甚麼對白別人講的對白我全沒聽過，然後就會砸醒，好驚。」她認為這或許反映個人最深層的恐懼，即使進修或累積經驗都解不開，「這緊張也是動力，證明我還很在意，我也很幸運，從演第一場戲，燃點演戲的一團火，現在仍在燃燒。」回想首次拍劇，雖只是客串演閒角，法拉仍歷歷在目，「我演受害者，出外景第一日，我行過那馬路暈低，沒有對白，我已覺太好玩。」她笑言就像孩童時間玩角色扮演，如今成為人母陪一對子女玩，驚嘆那天馬行空的童真「大人讀書面對社會，框框越變越窄，但小孩子的想像力真厲害，天馬行空，令我很羨慕。」