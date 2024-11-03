贖夢｜劉俊謙首與日本影迷會面 自揭寫緊劇本想做導演

由影帝張家輝執導及主演，劉俊謙、陳法拉領銜主演的《贖夢》，繼獲邀多個國際影展後，近日再踏足「光影浪潮：香港電影新動力」東京站，亦是阿謙首次在日本觀眾面前亮相。 阿謙此次亦都是接棒家輝，以《贖夢》主角身份亮相影展，並於11月2日出席映後分享會，與日本影迷熱情互動，大談拍攝感受。阿謙飾演一名背負秘密的精神科醫生，與張家輝飾演的病人戲中共涉人性深淵，而這次更是阿謙首度在大銀幕觀看《贖夢》。日本影迷表現熱烈，踴躍提問，令阿謙倍感親切之餘，放映上他亦罕有透露自己的導演夢。

阿謙特地配合電影主題，挑選暗黑服裝現身放映會，甫進場即獲得影迷熱烈拍掌歡迎，觀眾席上有不少都是家輝和阿謙的粉絲，首次來日參展的阿謙對影迷們的熱情感到驚喜。他先以日文打招呼，跟觀眾熱情互動之餘，更深感珍惜這次與影迷的交流機會：「日本影迷好投入，問答環節中我以為唔係好好笑嘅，佢哋都會畀笑聲同掌聲，佢哋鼓勵性好強，所以今次可以同佢哋交流，我自己都好珍惜同埋好開心。」 被問到首次於大銀幕觀看《贖夢》的感受，阿謙坦言感到震撼：「第一次喺大銀幕度睇《贖夢》，我自己覺得係幾震撼，因為拍嘅時候，唔知道好多畫面喺一個大銀幕出現會有咩感覺，尤其係夢境同現實嘅穿插，夢境中恐怖又夢幻的畫面交錯，令人無法分辨虛實。我覺得夢境反映緊內心某啲感受，好魔幻又好誇張，成個觀影感受非常強烈。」