贖夢｜劉俊謙首與日本影迷會面 自揭寫緊劇本想做導演

由影帝張家輝執導及主演，劉俊謙、陳法拉領銜主演的《贖夢》，繼獲邀多個國際影展後，近日再踏足「光影浪潮：香港電影新動力」東京站，亦是阿謙首次在日本觀眾面前亮相。
阿謙此次亦都是接棒家輝，以《贖夢》主角身份亮相影展，並於11月2日出席映後分享會，與日本影迷熱情互動，大談拍攝感受。阿謙飾演一名背負秘密的精神科醫生，與張家輝飾演的病人戲中共涉人性深淵，而這次更是阿謙首度在大銀幕觀看《贖夢》。日本影迷表現熱烈，踴躍提問，令阿謙倍感親切之餘，放映上他亦罕有透露自己的導演夢。
阿謙特地配合電影主題，挑選暗黑服裝現身放映會，甫進場即獲得影迷熱烈拍掌歡迎，觀眾席上有不少都是家輝和阿謙的粉絲，首次來日參展的阿謙對影迷們的熱情感到驚喜。他先以日文打招呼，跟觀眾熱情互動之餘，更深感珍惜這次與影迷的交流機會：「日本影迷好投入，問答環節中我以為唔係好好笑嘅，佢哋都會畀笑聲同掌聲，佢哋鼓勵性好強，所以今次可以同佢哋交流，我自己都好珍惜同埋好開心。」
被問到首次於大銀幕觀看《贖夢》的感受，阿謙坦言感到震撼：「第一次喺大銀幕度睇《贖夢》，我自己覺得係幾震撼，因為拍嘅時候，唔知道好多畫面喺一個大銀幕出現會有咩感覺，尤其係夢境同現實嘅穿插，夢境中恐怖又夢幻的畫面交錯，令人無法分辨虛實。我覺得夢境反映緊內心某啲感受，好魔幻又好誇張，成個觀影感受非常強烈。」
家輝早前在英國曼徹斯特Grimmfest影展上勇奪最佳導演獎，當天阿謙經已向對方送上祝賀：「對家輝哥嚟講，呢個導演獎意義重大，佢演員成就已經好豐富，但係佢對自己作品獲得認同非常重視。今次冇機會當面恭喜，借呢度先向家輝哥講聲恭喜。」他更提到家輝的導演經驗為自己帶來莫大支持：「家輝哥好了解演員需要，佢不單畀到我信心，亦對我有保護，使我能夠放開去詮釋角色。」
他在分享會亦透露，未來有意探索導演之路，期待能夠在電影領域拓展更多可能性。有日本影迷問到阿謙，會否效法家輝嘗試由演員身份轉做導演，阿謙非常驚喜還反問觀眾為何知道他有此計劃：「其實我最近都寫緊劇本，諗住如果之後有機會，做導演之餘加上自己創作故事，至於我創作咩內容，就暫時唔向大家透露喇。」阿謙臨別時再次感謝日本影迷支持，又自揭一向喜歡當地電影，特別是是枝裕和名作之一《比海還深》，阿謙期待未來再跟影迷見面，最後更許下願望說到：「好希望有一日，自己可以嚟日本拍戲。」