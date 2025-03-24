贖夢｜張家輝反對蔡辛強落廟街嫌太cheap 陳法拉大爆劉俊謙排戲愛跳舞（有片）

張家輝、陳法拉、劉俊謙等今日出席《贖夢》首映禮，家輝以真空上陣，而法拉就大露背，家輝強調自己穿的是肉色打底衫，大家不要以為是真空，更謂「我喺入面著個胸圍唔通又拎出來俾你睇咩！」問到是否為了宣傳露肉，家輝笑謂不是，只是玩下。劉俊謙由於穿得最多，當場被比下去，他笑言蝕了底，家輝在旁即叫︰「除條褲俾大家睇下！」搞到劉俊謙非常無奈。他們續指劉俊謙在片中有大膽演出，家輝及法拉表示很期待一齊入場觀看。

張家輝嫌蔡辛強cheap 家輝以片中身份「蔡辛強」玩社交平台，早前更到廟街舉行「蔡辛強脆友惡夢分享會」。家輝表示「我冇玩過喎！」並稱「我好少同蔡辛強聯絡。」對於Tyson Yoshi跟蔡辛強在網上互動，家輝一時反應不及，停頓數秒再謂「啊……聽都冇聽過！(想唔想同Tyson認識？)阿強有自己自由，我就比較孤僻，但識多個都冇壞！」提到早前他們到廟街宣傳，他再笑言「我好反對佢做呢啲嘢！張家輝唔會做，cheap呀嘛！我假假地係明星，蔡辛強係揸的士。」

法拉拍戲發燒更易入戲 陳法拉今次跟張家輝合作，她表示因為這是她在美國讀完書之後，首次拍香港電影，便可以跟家輝合作大感開心。談到她有一場戲拍攝時正在發燒，她表示當下有少少靈魂出竅,發現比較易入戲，而該場是跳樓戲，家輝非常保護她，令拍攝整個過程都很順利。 劉俊謙跟家輝啱咀形 劉俊謙跟法拉合作並不緊張，他稱跟法拉識於微時，至於跟家輝合作就大家都是不愛太說話的人，但又會互相留意大家，雙方的頻率非常匹對，也會一齊吃飯，所以非常開心。