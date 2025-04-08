贖夢｜張家輝回看演出哭成淚人 陳法拉挑戰拗腰180度靠食龍眼補力

張家輝執導、主演的新作《贖夢》以噩夢題材道出因果報應，藉以喚起警世作用。片中一對恩愛夫妻蔡辛強（張家輝飾）和紀慧玲（陳法拉飾）便因一時貪念，在股票市場上誤導一生，早前幾位主角在謝票時，也有不少觀眾表示透過電影得到了不少領悟和得著，而其中法拉到監獄探望家輝，和跳樓場口更令大家感受至深。張家輝在拍攝現場回片看這一幕時，也被感動至落淚，讓身旁的法拉和工作人員也為之動容。

《贖夢》上映至今口碑不俗，甚至令一些怕看驚嚇片觀眾衝破心理關口；正如家輝所言，電影本身出發點只想帶出因果報應的警世訊息，並非要嚇怕大家。提到在拍攝法拉到監獄探望家輝戲份時，導、演兩兼顧的家輝，既要處理法拉角色上的情緒，自己又得埋位演出，不時在攝影機前後來回多遍，直至感覺到位完成這鏡頭為止。場口講述法拉感家輝竟然在夢魘中活過來，還勸她放下，此刻感到原本共同進退的丈夫，竟背叛了自己，讓她痛心得難以自拔，拍打隔著兩人的玻璃，悲憤難洩，家輝看著法拉愛莫能助，只有更痛心，這一幕觸動了家輝的內心深處，在回看這場口一刻，也按奈不住的抽泣起來。情感上的互動，兩人揮發自如，家輝在不同崗位上表現稱職，自己也很滿意這場口拍攝。