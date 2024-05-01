贖夢｜張家輝新作烏甸尼遠東電影節世界首映 獲觀眾拍掌長達兩分鐘

張家輝執導及主演的新作《贖夢》，獲邀參與意大利烏甸尼遠東電影節競賽單元，並於日前(4月30日)舉行世界首映。家輝放映前上台答謝觀眾，又搞笑指希望今次意大利首映，為電影賦予「大利」意義！這晚首映全院滿座，影迷反應熱烈，除了當地及歐洲觀眾外，又有內地影迷專程到場，而在放映後觀眾更報以長達兩分鐘的掌聲支持，令家輝非常感動。

盼觀眾支持《贖夢》 家輝官仔骨骨盛裝出席首映，抵達放映場地大劇院時，獲得影迷們夾道歡迎，當中有不少是內地影迷，專程赴烏甸尼支持，心情相當雀躍的他即場跟影迷交流和合照。對於作品首次公映，並跟世界各地影迷見面，家輝直言無特別緊張，「因為我本身自己就冇乜野心，今次烏甸尼邀請我作為一個競賽電影，其實都係人哋俾面，人哋俾面我咪接咗人個面，自己野心唔係真係好大，當然如果能夠推廣到部電影，令大家多啲人知道呢部電影而有興趣入去支持，呢個係我最大嘅心願。」家輝又發揮搞笑本色，笑言能夠帶著《贖夢》來到意大利，希望都有個好意頭：「我作為導演帶住《贖夢》嚟到意大利，進行一個世界性嘅首映，咁……個意思咪就係『大利』囉，因為意大利吖嘛，總之希望大家睇得開心。」