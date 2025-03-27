贖夢／摘星廚神．巴黎夢／穿越時空の初吻／猴／你的顏色｜今期睇咩戲

贖夢 文醫生是一個非一般的精神科醫生，他善長發掘病人最深層的秘密。他偶然上了夜班計程車司機蔡辛強的車，在途中他發現蔡辛強的舉動有點不尋常。在幾天後，蔡辛強因為不小心駕駛需要做心理評估，文醫生成為了負責醫生，在過程中發現蔡辛強不能分辦夢境與現實，而且身體機能開始衰退，他決定找出蔡辛強問題的根源。 在尋找的過程的中，文醫生也開始發一些令人不安和困惑的夢，在他一步步了解到蔡辛強背後的故事，他的夢境也變得越來越強烈跟可怕。到底他的惡夢來自被壓抑的記憶，還是找出蔡辛強秘密的代價？

摘星廚神．巴黎夢 從「Grand Maison Tokyo」餐廳在日本獲得米芝蓮三星後，尾花夏樹、早見倫子決定遠赴法國巴黎開設新餐廳「Grand Maison Paris」。尾花下定決心，誓要成為於法國首位拿到三星殊榮的日本廚師；然而在名廚雲集的法國，除了難以獲得最上乘的食材，要取得成功的壓力也讓他們面臨重重困難。因為一場盛大晚宴中的失誤，尾花與昔日師傅立下約定：「若未能在下次米芝蓮評選中獲得三星，便要離開法國。」面對挫折和挑戰，尾花能否與同伴們一起克服困難，實現夢想？

穿越時空の初吻 結婚15年，神奈（松隆子 飾）和硯駈（松村北斗 飾）對彼此的愛意漸漸被生活磨滅。一天，駈竟意外身亡，兩人從此永別。傷心之際，神奈忽然回到15年前，再遇年輕時的駈。其後神奈多次穿越時空，希望能改變駈的殘酷命運。然而，神奈發現只有剪斷兩人命運的紅線，祈求上天別讓他們相戀，才可能改寫結局。 到底在未來等著神奈的會是奇蹟，還是…？

猴 孖生兄弟哈爾和比爾（迪奧占士 分飾）的父親突然離家出走，音訊全無，決定整理父親的「遺物」，意外發現一隻舊玩具猴子。可是，二人漸漸察覺到猴子伴隨的邪惡詛咒︰每當發條轉動，鼓樂聲響起，身邊親近的人就會發生一連串駭人事故，毫無先兆，當場慘死。為了擺脫這場噩夢，兄弟兩人決定摧毀猴子並投井丟棄，之後各自過上新的生活。25年平靜過去了，離奇死亡事故卻又再重現。二人懷疑猴子已重返人世，於是兄弟被迫聯手對抗詛咒，再度踏上一場瘋狂又超現實的死亡之旅。

你的顏色 高中生．日暮戶津子眼中的世界可謂七彩斑斕——她能從他人身上看見顏色，而異於常人的「能力」竟令她迎上改變命運的邂逅，認識散發美麗色彩的同校少女．作永希美，以及熱愛音樂的少年．影平類。他們在機緣巧合下組成樂團，把離島的古教堂當作秘密練習場。三個年輕靈魂各懷心事，以旋律碰撞慢慢心意相通，不知不覺間，一種似友若愛的模糊情感竟悄悄萌生。 《聲之形》、《平家物語》編導組合攜手打造，《鏈鋸人》、《膽大黨》配樂牛尾憲輔助陣，以青春的三原色描繪出成長的細膩思念與掙扎，少年少女將踏上糾纏不清的自立之路。