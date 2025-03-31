贖夢｜開畫4天票房破330萬 張家輝劉俊謙擬密召蔡辛強文醫生現身(有片)

張家輝自編自導自演新作《贖夢》，上映至今連續4天登票房冠軍，截至昨天(30日)票房已衝破330萬($3,370,754)。家輝於上周末率領劉俊謙、朱晨麗、李凱賢(Brian)、許恩怡(Natalie)、袁富華、袁綺雯等等，走訪全港各戲院踩逾40場謝票。兩代男神家輝和阿謙同場，阿謙大派福利跟幸運fans溫馨抱抱，家輝獲fans用手寫紙牌公開表白「鑽石與黃金，不及我對家輝真誠與真心。」更是甜到入心。兩人預告現正密謀召喚蔡辛強和文醫生(戲中家輝和劉俊謙所飾角色)親到戲院現身說法。

籲入戲院一齊驚 張家輝、劉俊謙和朱晨麗馬不停蹄謝票，雖有點疲累，但開心與現場觀眾近距離互動，全場一起喊、一起笑、一起驚、一起感動，無法取代。家輝感恩的說：「這些互動感覺真的要入戲院才能感受到，彼此有所共鳴，其中一位觀眾看了兩次《贖夢》克服了睇驚嚇片的恐懼，也有一對男女朋友，女的看了幾分鐘；因感到驚嚇而離場，事後被看畢全場的男友笑罵她膽小，也有觀眾看得緊張，連爆谷也倒瀉地上，還撞親身旁的觀眾，這些都是大家看得投入的反應。其實我們這部電影不是甚麼嚇人的鬼片，只是題材上有一些驚嚇的元素配合，但驚嚇程度不高，我也不希望大家因為被嚇怕而抗拒看這類電影，於我立場當然讓更多的觀眾入場，看到我們拍這部電影的心思和誠意。所以很開心見到有觀眾衝破自己，買飛入場連睇兩次來克服心魔。」

片尾曲洗腦 fans促張家輝開紅館期騷 家輝在社交平台與網民的互動，引來不少迴響，蔡辛強人氣冒起，不少觀眾都期望親睹蔡辛強和文醫生真人同場的畫面。家輝和阿謙異口同聲表示沒有阿強和文醫生的直接聯絡，但已透過相關人士召喚兩人現身。家輝有所憂慮的說；「阿強本身有精神狀況，而文醫生又有難言之隱，未知他們是否方便現身見大家！」另外，家輝所唱的電影片尾曲《永遠的失眠》也令大家燒腦，加上家輝的唱歌的底子，令一眾fans主動為家輝check紅館期，發現6月份連置台仍有九天檔期空著，建議家輝開演唱會。朱朱第一個舉手附和，而家輝認真的說：「都可以試下，到時我應該要定期性練歌，但近排我喉嚨唱歌唱得太多有繭，須要先休息一下才作打算。」大家則要拭目以待了。