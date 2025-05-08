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娛樂
2025-05-08 12:18:17

赤西仁熱戀年輕10載廣瀨愛麗絲 戀情曝光炮轟爆料傳媒

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赤西仁熱戀年輕10載廣瀨愛麗絲 戀情曝光炮彈爆料傳媒

40歲赤西仁離婚年半，近日被揭熱戀30歲女星廣瀨愛麗絲。

KAT-TUN的40歲成員赤西仁近日爆出新戀情，對象是30人氣女星廣瀨愛麗絲兩人被狗仔隊拍到秘密約會，手上無名指更戴同款情侶戒，消息一出，赤西仁立即在社交平台X炮轟爆料傳媒，更叫抵制該雜誌。

赤西仁於2023年的平安夜宣布跟女星黑木美沙結束11年婚姻，兩人是在20122月註冊結婚，育有兩個小孩，在回復單身約一年半，赤西仁本雜誌《女性Seven公開熱戀廣瀨愛麗絲，知情人士爆料指，赤西仁與廣瀨愛麗絲在2月經朋友介紹下成功撻着，於3正式開始交往，雖然女方忙於拍攝新劇會爭取時間約會及撐枱腳，也經常過夜留宿。

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廣瀨愛麗絲（右）是當女花旦廣瀨鈴胞姊。

廣瀨愛麗絲（右）是當女花旦廣瀨鈴胞姊。

月1日晚上，赤西仁與廣瀨愛麗絲拍到東京食shabu shabu，吃飽後搭的士一同返家過夜。相隔三天，兩於下午離開女方香閨，並往一家超市購買廁紙等生活用品，赤西仁與女友的左手無名指同樣金戒指儘管廣瀨愛麗絲當時有口罩遮面，但沿卻吸引不少途人目光。《女性Seven報道出街時，指有關兩人拍拖，雙方事務所在截稿前有任何回應。至於消息曝光後，赤西仁即於自己的X發文，更點名鬧爆：「雖然寫確認事實與否但在期限前沒有回應，根本就沒有來問我這邊，女性Seven君。這樣的話，到底那裡是真那裡是假就完全搞不清楚？我覺得這非常失禮」最後呼籲抵制《女性Seven，望網民不要浪費寶貴的金錢，之後他更在留言區加多一句「沒有買廁紙，回應報道當日沒有買廁紙。

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廣瀨愛麗絲舊愛大倉忠義，正是赤西仁前同門師弟。 赤西仁於2023年底宣布離婚，與黑木美沙結束11年婚姻。 40歲成員赤西仁近日爆出新戀情，對象是30歲人氣女星廣瀨愛麗絲。 赤西仁炮轟爆料傳媒。

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