赤西仁熱戀年輕10載廣瀨愛麗絲 戀情曝光炮轟爆料傳媒

前KAT-TUN的40歲成員赤西仁近日爆出新戀情，對象是30歲人氣女星廣瀨愛麗絲，兩人被狗仔隊拍到秘密約會，手上無名指更戴了同款情侶戒，消息一出，赤西仁立即在社交平台X炮轟爆料傳媒，更叫大眾抵制該雜誌。
赤西仁於2023年的平安夜宣布跟女星黑木美沙結束11年婚姻，兩人是在2012年2月註冊結婚，育有兩個小孩，在回復單身約一年半，赤西仁被日本雜誌《女性Seven》公開熱戀廣瀨愛麗絲，知情人士爆料指，赤西仁與廣瀨愛麗絲是在2月經朋友介紹下成功撻着，於3月正式開始交往，雖然女方忙於拍攝新劇，仍會爭取時間約會及撐枱腳，也經常過夜留宿。
本月1日晚上，赤西仁與廣瀨愛麗絲被拍到在東京食shabu shabu，吃飽後搭的士一同返家過夜。相隔三天，兩人於下午離開女方香閨，並往一家超市購買廁紙等生活用品，赤西仁與女友的左手無名指同樣戴上金戒指，儘管廣瀨愛麗絲當時有口罩遮面，但沿路卻吸引不少途人目光。《女性Seven》報道出街時，指有關兩人拍拖，雙方事務所在截稿前未有任何回應。至於消息曝光後，赤西仁即於自己的X發文，更點名鬧爆：「雖然寫確認事實與否但在期限前沒有回應，但根本就沒有來問我這邊，女性Seven君。這樣的話，到底那裡是真那裡是假就完全搞不清楚吧？我覺得這樣非常失禮！」最後他更呼籲大家抵制《女性Seven》，望網民不要浪費寶貴的金錢，之後他更在留言區加多一句「沒有買廁紙哦」，回應報道當日沒有買廁紙。