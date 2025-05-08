赤西仁熱戀年輕10載廣瀨愛麗絲 戀情曝光炮轟爆料傳媒

前KAT-TUN的40歲成員赤西仁近日爆出新戀情，對象是30歲人氣女星廣瀨愛麗絲，兩人被狗仔隊拍到秘密約會，手上無名指更戴了同款情侶戒，消息一出，赤西仁立即在社交平台X炮轟爆料傳媒，更叫大眾抵制該雜誌。

赤西仁於2023年的平安夜宣布跟女星黑木美沙結束11年婚姻，兩人是在2012年2月註冊結婚，育有兩個小孩，在回復單身約一年半，赤西仁被日本雜誌《女性Seven》公開熱戀廣瀨愛麗絲，知情人士爆料指，赤西仁與廣瀨愛麗絲是在2月經朋友介紹下成功撻着，於3月正式開始交往，雖然女方忙於拍攝新劇，仍會爭取時間約會及撐枱腳，也經常過夜留宿。