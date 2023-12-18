熱門搜尋:
MIRROR 黎智英 何依婷 天氣 工展會2023 聖誕節2023 六合彩 周海媚 恒生指數 THE SOUTHSIDE 區議會選舉2023 李家超 叱咤2023 日圓匯率 交稅 肺炎支原體 年少日記 姜濤 尹光 新聞女王 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 冬天 YOHO WEST
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-12-18 21:27:53

赴林德信蜜月之旅 Kendy：估唔到佢想生B

分享：
生活

Kendy指，日本之行見到好多美男子，但冇豔遇。

林德信(Alex)、孫曉賢(Kendy)早前出席《Singleton Sip or Speak》活動，二人一早到場綵排，更彈結他jam歌，好快全場氣氛高漲大合唱。Alex稱，二人同年出道，更同屬一間唱片公司，笑言這次演出似重聚：「我同Kendy都鍾意飲嘅，次次見面都會飲翻杯，有一次酒吧撞到佢，諗住飲杯聚吓就算，點知突然落大雨走唔到，睇嚟都似個天要我哋聚多一陣。」

 

剛舉行婚禮完成渡蜜月的Alex，稱這次不算「Honey Moon」，因為全家都參與其中，忙於打點無閒「造人」，他說：「好多年都冇成家人去旅行，呢啲機會要好好享受吓，哥哥同妹妹幾年冇見面，連姨甥都係第一次見面咋！見佢哋生完小朋友好似好開心、好sweet想生BB，長輩都冇催我吧，生仔生女都冇咩所謂。」

生活

Alex蜜月之旅，Kendy亦有同行。

Alex法國朋友唱少林功夫好近

Alex指，希望來年搞個唱，Kendy反建議對方搞音樂節，將音樂、瑜伽、茶道大結合，Alex即席邀對方參與：「『造人』、『搞騷』唔怕一齊嚟嘅，呢啲係自己嘅挑戰，可以同步進行，可能半夜返去幫手餵奶，之後朝早再出去唱歌。」

雖然蜜月與親友同行，Kendy亦有參加，笑言Alex朋友「夠搞笑」：「佢有個法國朋友，突然用廣東話唱『少林功夫好』，真係全場都好surprise(合眼緣叫Alex介紹？)人哋有家室喇，唔好搞呢啲嘢。佢嘅wedding真係好正，我聽到佢話想要小朋友都幾surprise，我突然覺得佢有外父相。」

Ad Block
生活

Kendy剛從日本回港，於當地完成兩場音樂會。

生活

Alex說想生B，Kendy稱估不到。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受