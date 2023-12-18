赴林德信蜜月之旅 Kendy：估唔到佢想生B

林德信(Alex)、孫曉賢(Kendy)早前出席《Singleton Sip or Speak》活動，二人一早到場綵排，更彈結他jam歌，好快全場氣氛高漲大合唱。Alex稱，二人同年出道，更同屬一間唱片公司，笑言這次演出似重聚：「我同Kendy都鍾意飲嘅，次次見面都會飲翻杯，有一次酒吧撞到佢，諗住飲杯聚吓就算，點知突然落大雨走唔到，睇嚟都似個天要我哋聚多一陣。」

剛舉行婚禮完成渡蜜月的Alex，稱這次不算「Honey Moon」，因為全家都參與其中，忙於打點無閒「造人」，他說：「好多年都冇成家人去旅行，呢啲機會要好好享受吓，哥哥同妹妹幾年冇見面，連姨甥都係第一次見面咋！見佢哋生完小朋友好似好開心、好sweet想生BB，長輩都冇催我吧，生仔生女都冇咩所謂。」