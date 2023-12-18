赴林德信蜜月之旅 Kendy：估唔到佢想生B

林德信(Alex)、孫曉賢(Kendy)早前出席《Singleton Sip or Speak》活動，二人一早到場綵排，更彈結他jam歌，好快全場氣氛高漲大合唱。Alex稱，二人同年出道，更同屬一間唱片公司，笑言這次演出似重聚：「我同Kendy都鍾意飲嘅，次次見面都會飲翻杯，有一次酒吧撞到佢，諗住飲杯聚吓就算，點知突然落大雨走唔到，睇嚟都似個天要我哋聚多一陣。」
剛舉行婚禮完成渡蜜月的Alex，稱這次不算「Honey Moon」，因為全家都參與其中，忙於打點無閒「造人」，他說：「好多年都冇成家人去旅行，呢啲機會要好好享受吓，哥哥同妹妹幾年冇見面，連姨甥都係第一次見面咋！見佢哋生完小朋友好似好開心、好sweet想生BB，長輩都冇催我吧，生仔生女都冇咩所謂。」
Alex法國朋友唱少林功夫好近
Alex指，希望來年搞個唱，Kendy反建議對方搞音樂節，將音樂、瑜伽、茶道大結合，Alex即席邀對方參與：「『造人』、『搞騷』唔怕一齊嚟嘅，呢啲係自己嘅挑戰，可以同步進行，可能半夜返去幫手餵奶，之後朝早再出去唱歌。」
雖然蜜月與親友同行，Kendy亦有參加，笑言Alex朋友「夠搞笑」：「佢有個法國朋友，突然用廣東話唱『少林功夫好』，真係全場都好surprise。(合眼緣叫Alex介紹？)人哋有家室喇，唔好搞呢啲嘢。佢嘅wedding真係好正，我聽到佢話想要小朋友都幾surprise，我突然覺得佢有外父相。」