超時空要唱｜陳柏宇深信不同編曲帶來新鮮感 林奕匡著重襟聽多於話題性

經典能夠超越時空，陪伴走過人生過低起跌，為了讓一眾音樂愛好者，一同延續經典金曲為我們帶來的感動，Sony Music特別舉辦了「超時空要唱」音樂比賽，邀素人翻唱或改編指定歌單的作品，陳柏宇(Jason) 以自己的《你瞞我瞞》為例，認為不同編曲能為一首歌帶來截然不同的新鮮感覺，「原裝版本監製陳光榮喺編曲上加入咗佢好喜歡嘅電子元素，加上Key偏高有假音部份，而我之前演繹嘅The First Take版本就拎走咗呢啲元素，令成件事沉實又成熟，有一種較濃厚嘅男人味浮現咗出嚟。」

說到經典金曲，Phil有自己一套睇法，他說：「一定要好聽，也要有一定受歡迎程度，隔咗好多年依然矚目。有啲歌曾經因為話題性而Hit過，但隔咗幾年就Outdated，咁就稱不上經典歌曲。」不過問到Phil心目中的經典金曲，他就揀選了John Legend《All of Me》，Phil解釋道，「第一次聽我係呆咗，因為真係好好聽好感動到我，亦陪我走過高山低谷，不過起初唔係好多人聽，首歌亦用咗足足一年時間至上到冠軍，見佢上到No.1我好開心，亦覺得用心做好一件事，總會有人欣賞。」

《超時空要唱》分別設有歌唱組及創作組，可以個人或組合名義參加，參賽者需從「參考歌單」中任選一首歌曲，例如過去Hit爆的廣東歌：陳柏宇《你瞞我瞞》、林奕匡《高山低谷》、Tonick《長相廝守》、C AllStar《天梯》；在香港都唱到街知巷聞的國語歌或英文歌如：蔡依林《說愛你》〈〉、A-Lin《最悲傷的事》、Westlife《My Love》、Britney Spears《Baby One More Time》等，將歌曲重新演繹（歌唱組）或作二次創作（創作組），包括但不限於重新編曲（Rearrangement）、取樣（Sampling）、重新混音（Remix），用創意為歌曲注入全新配方。