超神經械劫案下｜孖王菀之拍電影圓夢 張敬軒與Jeffrey、白只裸跑 3種口味任君選擇

張敬軒與王菀之這對歡喜冤家，互mean又好有愛，相識近廿載，試過在音樂、舞台劇上合作，原來一直渴望合作拍電影。兩人在賀歲片《超神經械劫案下》終於圓夢，不過兩人關係敵對，更要大打出手，軒公笑言，多年來的恩怨可趁機出盡陰招發洩，更自爆與Jeffrey(魏浚笙)、白只祼跑為藝術犧牲，雖被Ivana窒「你為藝術而要觀眾犧牲」，軒公一於少理，還大sell三種口味，「你鍾意食半肥瘦又得、精壯又得，或者再健壯的。」此片起用多位新生代演員，對於初登大銀幕的Jeffrey和洪嘉豪，軒公率先投訴遭Jeffrey虐老，又直指多得對方，終明白甚麼是中二病，他又封Kaho為「輻射版木村拓哉」。

Ivana 演男村長？ 軒公上次主演電影已是2007年的《十分愛》和《女人本色》，他笑言身子弱，拍戲經常通宵達旦好傷身，故寧願專注音樂事業。話雖如此，他一直念念不忘與Ivana的共同夢想，「合作拍電影，係我哋兩個講咗好多年嘅夢想。」《超神經械劫案下》造就兩人圓夢的契機，他直言答應參演全因Ivana，「我相信她對每個演出都好有要求，如果她say yes ，我覺得應該好適合。」除了圓夢，還有另一原因吸引Ivana，她補充說，「當初say yes因可反串演男人，導演搵我演男村長，以為他睇中我似男人。」雖然最後Ivana還是演女村長，但角色氣場強大，她表示，「當自己是男性來演，因為她好有霸氣、好強勢，但又深藏不露。」演解款員的軒公事前做足資料搜集，笑言拍了4日才恍然大悟，「這戲根本不是說解款員，我明明是接了一套時裝戲，卻覺得自己拍古裝，她拿著一支杖，就像佘太君，突然像摩西分開紅海。」

打鬥場面 拒用替身 戲中兩人角色敵對，有不少打鬥戲，張敬軒趁機「公報私仇」，他半說笑道，「識咗約廿年的恩怨，難得攞正牌在鏡頭前解決，我的招數較陰毒，例如插眼、篤鼻，她會擋我，我覺得都幾勁，睇得出她平時會在家鍛煉。」Ivana豪氣回應：「我真係留咗手，如果我出真功夫，真係會擔心你啊。」她認真表示，動作場面比原定戲份多，皆因武指都對兩人的身手感滿意，兩人更強調大部分動作戲都親身上陣，軒公自言今次非常搏命，「本來有些動作鏡頭要用替身，但因為想盡量正面對著鏡頭，最後都親自拍，突然覺得自己勁咗好多。」Ivana卻自爆另有原因，「因為那位替身很瘦，真的很難跟我夾到。」作為演戲「前輩」的Ivana讚軒公演技、喜感、動作都有驚喜表現，唯獨騷肌方面，則大有改善空間。

收身派福利 軒公自爆會在戲中大派福利，為藝術而犧牲，冷不妨Ivana一句，「你為藝術而犧牲觀眾，或是你為藝術自己犧牲？」軒公半說笑指跟觀眾一齊犧牲，原來他與Jeffrey和白只有場祼跑逃走戲，「本來我打算在開拍前兩個月健身操肌，但當我首次見過Jeffery後，覺得操練都沒大用處，根本無法凸顯我的存在，不過我真的也有收身，始終已經四字頭，難免有肚腩，至少都收身不至於太難看。」他憶述拍攝時頗為不安，皆因Ivana亦在場，兩人相識多年，未試過如此坦蕩蕩，Ivana亦表示，「你有沒有問過我們想不想看。」一切皆是導演安排，既不能拒絕，軒公索性豁出去，以此作為一睇再睇的賣點，「我、Jeffrey和白只三個人，三種口味，無論你喜歡半肥瘦、較為精壯的或健壯型也可。睇第一次會專注某些畫面，但也不想錯過旁邊的演員，第二次入戲院就發現有對比，明明大家的器官是一樣，三個人的身形有別，看來感覺就很不同。」