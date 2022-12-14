超神經械劫案下｜首度合作拍賀歲片 張敬軒見盡王菀之核突一面

由應智贇執導，邵劍秋、彭立威監製，張敬軒、王菀之（Ivana）、魏浚笙（Jeffrey）、白只、洪嘉豪等主演的《超神經械劫案下》將於下月21日（年三十）隆重公映，跟戲迷一同喜迎兔年來臨。

軒仔首次參與拍攝賀歲片，他大叫興奮，希望今次可以為大家帶來歡樂，觀眾看得開開心心。今次他與「靈魂相認好朋友」王菀之在電影裡來一趟世紀聚首，軒仔坦言一直以來，與王菀之是「以歌會友」，大家的交流有時只是一、兩首歌的時間，有時可能是一場或數場演唱會的時間，但從沒試過像今次拍戲，這麼長時間對著對方。

他說︰「完全見到她的認真與『核突嘢』（哈哈，講笑！）其實唱歌與拍戲，前者是用歌去表達情感，後者則以另一個角色身分演繹出來，我會覺得拍戲時，她真的成為戲裡那個人，即是黃姑，但當然仍然會經常看到她忍不住笑的場面，不知道導演會不會剪些NG片出來，最重要是有成與黃姑本身已很有默契，對於投入角色方面，黃姑的確幫了我好多，多謝她！」