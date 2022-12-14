超神經械劫案下｜首度合作拍賀歲片 張敬軒見盡王菀之核突一面

由應智贇執導，邵劍秋、彭立威監製，張敬軒、王菀之（Ivana）、魏浚笙（Jeffrey）、白只、洪嘉豪等主演的《超神經械劫案下》將於下月21日（年三十）隆重公映，跟戲迷一同喜迎兔年來臨。
軒仔首次參與拍攝賀歲片，他大叫興奮，希望今次可以為大家帶來歡樂，觀眾看得開開心心。今次他與「靈魂相認好朋友」王菀之在電影裡來一趟世紀聚首，軒仔坦言一直以來，與王菀之是「以歌會友」，大家的交流有時只是一、兩首歌的時間，有時可能是一場或數場演唱會的時間，但從沒試過像今次拍戲，這麼長時間對著對方。
他說︰「完全見到她的認真與『核突嘢』（哈哈，講笑！）其實唱歌與拍戲，前者是用歌去表達情感，後者則以另一個角色身分演繹出來，我會覺得拍戲時，她真的成為戲裡那個人，即是黃姑，但當然仍然會經常看到她忍不住笑的場面，不知道導演會不會剪些NG片出來，最重要是有成與黃姑本身已很有默契，對於投入角色方面，黃姑的確幫了我好多，多謝她！」
王菀之演村長有壓場感
王菀之表示今次與軒仔有很多對手戲，今次角色有別以往，在片中飾演村長，好有壓場感，又要照顧其他村民，感覺跟以前的角色大不同。她表示今次拍攝與軒仔有不少新的體會︰「平時演唱會在室內進行，但今次拍戲多在室外，少不免有些蚊叮蟲咬，大家都要做防蚊、防曬的準備功夫；由於戲中有很多動作場面，我們都要一起克服，努力練習那些動作，有可能會受少少傷，也會很累，更要在暴曬天氣下拍攝，彼此要互相扶持，張敬軒很好，會為台前幕後準備很多凍飲，好讓大家不會中暑。」
魏浚笙大讚張敬軒
有幸與軒仔大演對手戲的魏浚笙，亦對這位大師兄讚不絕口，Jeffrey說：「張敬軒是個好謙卑、好有學識，同時願意以自己經驗提點新人的好前輩，拍戲以外，軒公唱歌當然好厲害，他也有與我交流一下心得。」Jeffrey非常喜歡企鵝這個角色，更高呼熱愛參演喜劇：「企鵝是個多面化的角色，無論打鬥場面、搞笑場面、正經場面都有，這次拍攝真是獲益良多，因為這是一部喜劇，我就扮演了一個開心果的角色，四周去撩其他前輩例如軒公、白只、Ivana傾偈，去帶動全場氣氛，我知道搞笑是天生的，好希望自己也能做到搞笑的效果！」
洪嘉豪首次拍戲百般滋味
初次投身大銀幕，洪嘉豪在《超神經械劫案下》演繹啫喱一角，直如百般滋味在心頭，新鮮、興奮、疲累共冶一爐，但始終有陣驅不散的暖意，嘉豪說：「好開心能夠參與這部電影的製作，雖然過程感覺有點累，但所謂的辛苦，都被整個團隊的熱誠所蓋過！對於我這個電影新手來說，好幸運第一次的拍攝經驗，就遇上這麼有愛的製作組合，希望觀眾入場時可以感受得到！」