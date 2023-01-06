超神經械劫案下｜Do姐重磅加盟友情聲演 透露有好劇本會復出大銀幕

由張敬軒、王菀之（Ivana）、魏浚笙（Jeffrey）等主演的賀歲片《超神經械劫案下》已定於2023年1月21日（年三十）上映，今日（6號）官方發布的電影海報上，更出現一個令人驚喜的名字——闊別影壇多年的Do姐(鄭裕玲)，以「友情聲演」重磅加盟。
Do姐笑言首要條件是時機配合：「剛與TVB合約完結，什麼工作都想嘗試一下，在電影裡擔任聲演幾有趣，一來不太辛苦，所需時間不多，卻又可以參與其中，加上《超神經械劫案下》是賀歲片，應該都會幾好玩！」至於未來有沒有機會再睹Do姐在大銀幕向觀眾拜年？她爽快吐出好消息：「大把日子啦！如果有適合的好角色，我當然樂意演出！」Do姐直言對賀歲片有份情意結，再配合目前心態，成事機會更倍增：「來到這個階段，我既想挑戰新事物，但又想是輕巧的工作，賀歲片就是個好好的嘗試，雖然有其他戲種，但一般都是喜劇，一班演員開開心心去開工，拍出來的成果，大家又看得開心，以工作性質而言相當愜意，是一件很快樂的事！」除了賀歲片，Do姐亦歡迎其他電影邀約，當然首要好劇本與好角色，以及新鮮的組合班底，如果檔期合適，她絕對樂意參與！
Do姐今日亦於社交網貼出為電影配音的照片，並寫道：「都有一段日子冇參與賀歲片，好開心今次喺《超神經械劫案下》友情聲演，同張敬軒、王菀之一齊向你拜年，希望 2023年開始，有更多機會喺大銀幕同你哋見面！」而兩位主角亦立即留言，王菀之表示：「親愛的Do姐，我想向你請教，打戲點樣可以再做好啲，我有仇要報（你的忠粉黃姑敬上）」而軒仔則寫道：「親愛嘅Do姐，好開心有您為我哋加持，聽住您把聲我哋查案都叻啲！我哋今次有Do姐為我哋擔任聲優真係#超神經咁開心的 ，多謝Do姐支持」相當搞笑。