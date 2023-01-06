超神經械劫案下｜Do姐重磅加盟友情聲演 透露有好劇本會復出大銀幕

由張敬軒、王菀之（Ivana）、魏浚笙（Jeffrey）等主演的賀歲片《超神經械劫案下》已定於2023年1月21日（年三十）上映，今日（6號）官方發布的電影海報上，更出現一個令人驚喜的名字——闊別影壇多年的Do姐(鄭裕玲)，以「友情聲演」重磅加盟。

Do姐笑言首要條件是時機配合：「剛與TVB合約完結，什麼工作都想嘗試一下，在電影裡擔任聲演幾有趣，一來不太辛苦，所需時間不多，卻又可以參與其中，加上《超神經械劫案下》是賀歲片，應該都會幾好玩！」至於未來有沒有機會再睹Do姐在大銀幕向觀眾拜年？她爽快吐出好消息：「大把日子啦！如果有適合的好角色，我當然樂意演出！」Do姐直言對賀歲片有份情意結，再配合目前心態，成事機會更倍增：「來到這個階段，我既想挑戰新事物，但又想是輕巧的工作，賀歲片就是個好好的嘗試，雖然有其他戲種，但一般都是喜劇，一班演員開開心心去開工，拍出來的成果，大家又看得開心，以工作性質而言相當愜意，是一件很快樂的事！」除了賀歲片，Do姐亦歡迎其他電影邀約，當然首要好劇本與好角色，以及新鮮的組合班底，如果檔期合適，她絕對樂意參與！