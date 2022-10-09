超神經械劫案｜與王菀之首次大銀幕合作 張敬軒被埋豬屍十幾粒鐘

張敬軒（軒仔）、王菀之（Ivana）、魏浚笙（Jeffrey）、白只、洪嘉豪領銜主演的《超神經械劫案》，故事改編自2004年韓國電影《我們全村不是人》及2021年台灣電影《詭扯》。英皇老闆楊受成在開鏡儀式上宣布《超神經械劫案》將在今個賀歲檔上映。

戲中飾演押運員的軒仔，席間表示今次是自己首次擔正參與電影外，亦是首次與認識多年的好友Ivana合作電影，但戲中二人對立，會大打出手外，不會有感情戲，軒仔解釋因為緣份未到。而訪問時，軒仔與Ivana一碰頭即鬥嘴，戲中飾演村長的Ivana，說：「軒仔果邊係爆炸大場面、我呢邊都唔弱就有同班村民歌舞出場，會好好睇。」