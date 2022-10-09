超神經械劫案｜與王菀之首次大銀幕合作 張敬軒被埋豬屍十幾粒鐘

張敬軒（軒仔）、王菀之（Ivana）、魏浚笙（Jeffrey）、白只、洪嘉豪領銜主演的《超神經械劫案》，故事改編自2004年韓國電影《我們全村不是人》及2021年台灣電影《詭扯》。英皇老闆楊受成在開鏡儀式上宣布《超神經械劫案》將在今個賀歲檔上映。
戲中飾演押運員的軒仔，席間表示今次是自己首次擔正參與電影外，亦是首次與認識多年的好友Ivana合作電影，但戲中二人對立，會大打出手外，不會有感情戲，軒仔解釋因為緣份未到。而訪問時，軒仔與Ivana一碰頭即鬥嘴，戲中飾演村長的Ivana，說：「軒仔果邊係爆炸大場面、我呢邊都唔弱就有同班村民歌舞出場，會好好睇。」
臭足兩日
軒仔透露拍攝其中一場擄走的戲份，需要被埋在豬屍及豬內臟中間達10多小時，坦言第二日離開房間一陣，再重返可聞到陣陣豬屍味。他亦感謝公司同導演揼本拍攝多場槍戰、爆炸同動作戲，形容會非常吸睛，Ivana便火速反擊，指自己無懼天氣熱，拍得輕鬆舒服，事關開拍前，已同導演提出，辛苦、熱同倦都唔得，頓時令軒仔靜止兩秒，再道：「咁你即係走得啦！唔好諗住攞飯盒！無功者飯餸不留。」
拍開槍戲自我感覺良好
在片中同是押運組隊員Jeffrey、嘉豪同豪Dee都唔簡單，對於戲中不少槍戰戲，Jeffrey笑指之前好驚，但訓練完到現場揸起支槍，自我感覺良好，擔心應該是他身邊其他演員；嘉豪則透露自己無上槍擊訓練，說：「大家見我影相無槍，原因我隻手就係槍！咁大家明部戲有幾瘋狂。」