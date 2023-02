超級碗｜Rihanna再度懷孕 挺巨肚演唱13分鐘

年度體壇盛事第57屆NFL超級碗(Super Bowl)今早(香港時間)日在亞利桑那州舉行,每年的中場表演(Halftime Show)必然是全球焦點,今屆請來已有6年沒有推出自家新歌、4年未曾公開表演的樂壇Rihanna擔任表演嘉賓,她以一身紅衫登場,明顯懷有身孕,在沒有任何特別嘉賓下,在13分鐘內演唱12首歌,包括《Better Have My Money》、《Diamonds》等歌曲,但沒有演唱電影《黑豹2:瓦干達萬歲》的主題曲《Lift Me Up》。事後她透過經理人確認再度懷孕,成為首位登上超級碗舞台表演的孕婦,盡顯天后風範。

現年34歲的Rihanna於去年5月與饒舌歌手男友A$AP Rocky迎來兒子,現時兒子約9個月大,估不到相隔不足一年宣布再度懷孕,相信還要等一段日子天后才再推出新歌。