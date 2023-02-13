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娛樂
2023-02-13 11:59:32

超級碗｜Rihanna再度懷孕 挺巨肚演唱13分鐘

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Rihanna再度懷孕，陀B登上Super Bowl表演舞台。

Rihanna再度懷孕，陀B登上Super Bowl表演舞台。

年度體壇盛事《第57NFL超級碗》(Super Bowl)今早(13日)在亞利桑那州舉行，每年的中場表演(Halftime Show)必然是全球焦點，今屆請來已有6年沒有推出自家新歌、4年未曾公開表演的Rihanna擔任表演嘉賓，她以一身紅衫登場，身懷六甲，在13分鐘內演唱12首歌，包括Better Have My Money》、《Diamonds》等歌曲，然而就未有演繹電影《黑豹2：瓦干達萬歲》的主題曲《Lift Me Up》。事後她透過經理人確認再度懷孕，成為首位登上超級碗舞台表演的孕婦，盡顯天后風範。

現年34歲的Rihanna，去年5月與饒舌歌手男友A$AP Rocky迎來兒子，現時兒子約9個月大，估不到相隔不足一年宣布再度懷孕，相信還要等一段日子天后才會再推出新歌。

Rihanna以一身紅衣登場，在13分鐘內演唱12首歌。 Rihanna以一身紅衣登場，在13分鐘內演唱12首歌。 Rihanna以一身紅衣登場，盡顯天后風範。 Rihanna沒有請任何特別嘉賓，主要與舞蹈員完成整場表演。 Rihanna挺著巨肚演唱。 懷有身孕的RihannaO苂懼站高台表演。 Rihanna去年懷孕產子，與A$AP Rocky育有9個月大的兒子。

4年前曾拒任嘉賓

其實Rihanna於2019年亦曾獲邀為超級碗表演，但她為了支持舊金山49人(San Francisco 49ers)的前四分衛Colin Kaepernick而拒絕，今年終於站台做嘉賓。

Rihanna於57NFL超級碗中場表演歌單：

Bitch Better Have My Money

Where Have You Been

Only Girl (in the World)

We Found Love

Rude Boy

Work

Wild Thoughts

Pour It Up

All of the Lights

Run This Town

Umbrella

Diamonds

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