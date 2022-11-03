超能使者 | 似港版英雄聯盟？唐詩詠被指Keep得麻麻 網民：真係歲月不饒人

以異能英雄為主題嘅TVB台慶劇《超能使者》搵嚟陳展鵬、唐詩詠、陳山聰及劉穎鏇領銜主演，劇情講述社會低下層人物鍾孝年（陳展鵬飾）、喬若嵐（唐詩詠飾）、高勇（陳山聰飾）及柯翠屏（劉穎鏇飾）互不相識，不過因為一場車禍後獲得神奇異能，成為街頭英雄拯救街坊嘅故事。劇集喺星期一（31日）首播，想知網民們睇完有咩感受，快啲轆落去睇下啦！

似港版英雄聯盟？

《超能使者》大玩異能，主角們因一場車禍後獲得神奇異能，例如鍾孝年擁有時間停止嘅超能力、及喬若嵐擁有治療傷病嘅超能力。網民們認為劇集好似美劇，例如「幾個人有異能，咁似美劇hero」、「港版 Fantastic Four」、「好睇、 港版英雄聯盟」、「Marvel英雄人物」、「第一集講陳用停止時間。但好似外國閃電俠電視版咁，四圍物件幾乎停哂。」及「港版復仇者聯盟」等等。

唐詩詠Keep得麻麻地

喺首集已經出場嘅唐詩詠，喺劇中飾演擁有治療傷病能力嘅「Q姨」喬若嵐，因為意外後獲得超能力，雖然佢成功救返重傷嘅晴晴（林靖文飾），不過就未能救回已經死去嘅家姐喬若詩（楊卓娜飾）。唔少網民睇咗兩集後，除咗話唐詩詠講對白好嘈之外，仲留言話佢保養得麻麻地，例如「唐詩詠塊面好肥腫。」、「唐詩 搞到自己對眼咁怪為乜」、「唐詩詠keep得唔係咁好，近鏡唔好睇」、「唐C呢幾年老化得好快，望落去真係似仲老過展鵬」、「唐e個樣又老又膠」、「由美麗戰埸已發覺唐詩詠身材肥左、個樣有些浮腫、老咗，真係歲月不饒人」及「真係好老，面好腫漲唔知道係咪有病。眼都好奇怪。」等等。



細路女好好戲

飾演喬若詩囡囡晴晴嘅林靖文，喺首兩集有唔少戲份，當中不乏喊戲，例如媽媽死去後，問Q姨媽媽幾時返嚟同問係唔係唔乖，及與爸爸游國棟（吳家樂飾）喺街頭拉扯兼被推跌，呢兩場戲都喊到滿臉通紅，真係睇到心都噏埋呀！唔少網民都紛紛留言大讚佢好好戲，例如「好好戲個細路」、「好感動，晴晴好好演技」、「睇咗第二集，發現了戲中個女童星晴晴演得好好」、「​​個細路女好戲到 之前已經好勁」、「晴晴喊嗰個表情睇到我個心好翳（林靖文妹妹演得好好）」、「唐e完全被比下去」、「最好戲竟然係個小朋友」及「個女好戲」等等。



停頓效果不俗

陳展鵬喺劇中飾演嘅鍾孝年擁有時間停止嘅超能力，而佢亦喺頭兩集展示出嚟，包括晴晴墮樓及幫喬若嵐潛入殮房嘗試救家姐。網民們都認為停頓效果做得唔錯，留言話「時間立體停頓真係好好睇」及「停頓效果做得好，Jazz的認真加台前幕後的配合」等等。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載