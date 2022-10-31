超能使者 | 倉底味濃嘅台慶劇 當係farewell唐詩詠王君馨

《美麗戰場》拍完2個月就出得街，相反今晚接力出街嘅《超能使者》原來都拍起2年，結果攤到一個點，女角之一嘅王君馨已經離巢，女一嘅唐詩詠就宣布以唔同形式同TVB合作；男主角陳山聰陳展鵬仲未走，但係煎pang經歷完3年冇劇出嘅低潮期，舊年《逆天奇案》成為收視之冠後無以為繼；陳山聰同樣經過《金宵大廈》之後無法乘住人氣再上一級，令到《超能使者》成個卡士睇落唔差，但好似個個主演嘅都有一種「有志難伸」嘅低氣壓。

再睇返監製文偉鴻嘅作品套路，通常都係以追蹤幕後boss牽引劇力，同一條橋喺起初幾套劇如《使徒行者》同《城寨英雄》都收到理想效果，今次《超能使者》會唔會又係搵boss？

《超能使者》劇情

第一集(10/31)

按摩師鍾孝年與一般打工仔無異，每日努力掙扎求存。某天，孝年腦海中突然浮現遭遇交通意外的畫面……孝年初遇臨時演員領班喬若嵐，二人因巴士讓座一事成了鬥氣冤家，及後在按摩店再遇，孝年趁機報復，用力替若嵐按腳，竟然令若嵐腦內閃過孝年遇車禍的畫面。孝年在小巴再遇若嵐，經歷與二人預見的不盡相同，並一同遭遇車禍！二人在車禍中死過翻生，及後還不約而同閃現若嵐姊姊喬若詩被推下樓的片段……

第二集(11/01)

若詩與女兒晴晴分別墮樓，若嵐在醫院撫摸着危殆的晴晴，孝年卻見其雙手將晴晴的「病氣」吸走，晴晴亦隨之醒來。若嵐想起自己可能擁有起死回生的超能力，趕往尋找若詩……孝年陪伴若嵐回家，卻發現神秘人的蹤影。孝年立即追出但被神秘人逃脫，雙雙墮樓受傷。晴晴突然被人拐走，若嵐卻見是姐夫游國棟所為，國棟道出事情始末。同一時間，社團刀手殺至，眾人陷險境之際，神秘人突然出現……

第三集(11/02)

神秘人及時出手相救擊退社團人馬，國棟趁亂逃脫。孝年和若嵐立即質問神秘人，得知他名叫高勇，其腦海也閃過若詩墮樓的畫面，而推若詩下樓之人手上有骷髏紋身，有所眉目。三人繼而發現原來彼此也在小巴車禍之中，眾人到不同紋身店調查，就在查出之際，若嵐被發現，身陷險境！孝年和若嵐趁亂逃脫，卻發現原來對家社團早有預備，派人用車撞向二人，千鈞一髮之際，高勇救回孝年、若嵐，但自己卻閃避不及，被車撞上……

第四集(11/03)

若嵐成為晴晴的監護人，始發現自己有心無力，晴晴更獨自離家，幸得孝年出手相助才將晴晴尋回。晴晴被同學欺負，得同學明仔出頭嚇退頑童。孝年為答謝明仔請他吃炸雞，怎料他貪得無厭，令孝年叫苦連天。另邊廂，高勇在工作的按摩店遇上辣妹柯翠屏欺負按摩師，替按摩師出頭，反被翠屏用計陷害……明仔偷去孝年的外賣，孝年不忿，追查下發現明仔為了病重的爸爸高佬才偷食物，決定替明仔籌款，其實另有所圖……

第五集(11/04)

高守收留了翠屏，還對其處處維護，實情是翠屏抓住其把柄，高守不得不讓翠屏住進來，自此翠屏經常與高勇發生摩擦。社團大家姐韋瑞琦對前手下高佬多多關照，但高佬不想虧欠太多，不希望再勞煩瑞琦。明仔為了盡快幫助爸爸換肝，奮力賺快錢，卻被社團小混混利用運毒，中途卻出了岔子，事情越發越大，一發不可收拾。高佬為彌補明仔所犯下的過錯，打算與明仔尋死，孝年等人閃過預見畫面，隨即趕往救援……

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載