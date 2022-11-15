超能使者 | 激減11磅 水著出場極震撼 葉蒨文靠努力由同學甲變「島大四美」

尋晚（星期一晚）嘅《超能使者》，講到劇中陳山聰舊愛、由葉蒨文(Sophie)飾演嘅小冰，因為做模特兒而要以性感造型示人，更被經理人安排著三點式影相。葉蒨文一集入面有齊賽車女郎、水著同埋純情OL LOOK，當堂成為網上熱搜人物。原來Sophie為呢場戲，個半月激減5公斤（11磅）！
30歲嘅葉蒨文(Sophie)出身於單親家庭，有2個大佢成20年嘅哥哥同家姐，中五畢業後到英國讀書，畢業於京士頓大學服裝設計系，同陳奕迅係校友！Sophie亦有學跳舞，並曾經去北京舞蹈學院考中國舞12級資格試。
港姐30強止步
大學畢業後Sophie因為想做演員而參加2016年港姐，但係30強止步，不過獲無線招攬加入做藝員。新人入行多數做「茄喱啡」，葉蒨文當然做過路人甲，而《愛．回家之開心速遞》入面，本來只係安排Sophie做熊心如（蘇韻姿飾）其中一個同學，角色名都冇，只係同學甲。後來因為監製睇中先成為固定角色Candy，甚至被唔少觀眾記得係「島大女神」之一，而家已經成為固定班底之一。舊年年頭葉蒨文簽埋TVB經理人合約，成為TVB「親生女」之後，年尾台慶頒獎禮即刻入圍「飛躍女藝員」。
捲入袁嘉敏鍾培生罵戰
今年初，葉蒨文無端端捲入袁嘉敏同鍾培生嘅罵戰。事緣袁嘉敏出post數落鍾培生父子，引爆大量花生，後來更有指袁嘉敏因為不滿鍾培生同葉蒨文關係密切而玩自爆。而葉蒨文就承認同鍾培生相識，有一齊去慈善晚宴，但只係一大班人出席。
喺捲入「袁鍾之亂」之際，葉蒨文喺IG 限時動態post同男友慶祝拍拖4周年嘅合照，原來男友係藝術界人士，亦好支持女友做演員。
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