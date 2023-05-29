超英動畫《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》 250位蜘蛛俠現身

曾獲奧斯卡最佳動畫的Sony Pictures作品《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》(Spider-Man：Into the Spider-Vers)續集、《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》(Spider-Man：Across the spider-Verse)於本星期四開畫。首波影評曝光，無論是影評人及觀眾也大讚。《飛躍》另一焦點，是落在動畫出現的蜘蛛俠數目。導演Kemp Weintraub及訪時表示：「《飛躍蜘蛛宇宙》中的蜘蛛俠數量不斷增加，沒有一個確實答案，可能是250位吧。」美媒看過首映時統計為280位蜘蛛俠。