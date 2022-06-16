超蓮細個得十蚊零用 自揭賭王係三太初戀

已故賭王何鴻燊的三房女兒何超蓮近年活躍大陸的綜藝節目，早前她亮相節目《不止於她》第二季訪問，分享成長經歷及與父母的相處點滴。她認為自己的成長過程與一般人無異，更大爆賭王爸爸何鴻燊曾被暗殺3次！

每星期有10蚊零用

她稱小時候住葡京酒店時，門口會有一個保鑣，走廊及可能電梯位置也有一個保鑣。超蓮笑言︰「我覺得也有一點是可能因為怕我們晚上自己偷溜出去玩。」她表示從小就以為每個人的家跟我她長得一樣，直至小學五年級才知道原來爸爸就是大名鼎鼎的「賭王」，知道後開心了很久：「我覺得『嘩！我爸這麼有名嗎？我都不知道』，」她回憶小學時每星期只有10元零用錢︰「因為我媽媽(三太陳婉珍)覺得是意思意思，要吃甚麼我們就從家裏帶給你，所以我小時候覺得自己很窮。」