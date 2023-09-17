超越《波希米亞狂想曲》9億票房 《奧本海默》成傳記電影票房之冠

今年的話題外語片《奧本海默》，上映後票房成績優異，其全球總票房收入，截至上周五，已正式達《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》的9. 03億美元收益，成為史上票房收入最高的傳記電影。

2018年上映《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》的《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》，講述搖滾樂團QUEEN的主唱Freddie Mercury傳奇人生。主演的Rami Malek的精彩演出，不僅令他贏得奧斯卡最佳男主角影帝寶座，全球票房更達9. 03億美元，斬獲空前票房佳績。加上此片以音樂傳達自由的想像，強調團結友誼支援他人。