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娛樂
2023-09-17 21:47:14

超越《波希米亞狂想曲》9億票房 《奧本海默》成傳記電影票房之冠

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《奧本海默》超越《波希米亞狂想曲》保持了5年的最高票房傳記電影記錄。

今年的話題外語片《奧本海默》，上映後票房成績優異，其全球總票房收入，截至上周五，已正式達《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》的9. 03億美元收益，成為史上票房收入最高的傳記電影。

2018年上映《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》的《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》，講述搖滾樂團QUEEN的主唱Freddie Mercury傳奇人生。主演的Rami Malek的精彩演出，不僅令他贏得奧斯卡最佳男主角影帝寶座，全球票房更達9. 03億美元，斬獲空前票房佳績。加上此片以音樂傳達自由的想像，強調團結友誼支援他人。

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Rami Malek於兩奪最高票房傳記電影中均有參演。

今年的話題外語片《奧本海默》，上映後票房成績優異，其全球總票房收入，截至上周五，已正式達《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》的9. 03億美元收益，成為史上票房收入最高的傳記電影。

2018年上映《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》的《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》，講述搖滾樂團QUEEN的主唱Freddie Mercury傳奇人生。主演Freddie的Rami Malek的精彩演出，不僅令他贏得奧斯卡最佳男主角影帝寶座，全球票房更達9. 03億美元，斬獲空前票房佳績。加上此片以音樂傳達自由的想像，強調團結友誼支援他人。

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《奧本海默》透過科學知識，傳達合作對人類進步的重要。

《奧本海默》則透過科學知識，傳達合作對人類進步的重要，男主角Cillian Murphy，其出色演技讓電影再創佳績。意外的是Rami Malek在本片客串David Hilbert一角，他可謂「傳記電影票房保證」之實。目前《奧本海默》仍在上畫，屬各路影評人強力建議觀賞佳片，因此票房將刷新傳記電影的新記錄。而《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》已在Netflix上架，熱愛音樂傳記類型影迷，不容錯過。兩部電影傳透過故事主角的一生重要片段，以不同方式表達人性中的堅強與善良元素，堅韌不屈精神，令人深感啟發。

《奧本海默》 《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》
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