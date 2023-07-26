越南世界小姐2023｜21歲冠軍擁完美長腿及身材 識攝影兼任模特兒 網民︰完勝港姐(多圖有片)

冠軍黃陳伊妮今年21歲，為越南國立大學工商管理學生，亦有兼職做攝影及時裝模特兒。黃陳伊妮五官輪廓標緻，集美貌與氣質於一身。除此之外，身高175cm嘅佢擁有一雙纖長美腿，身材比例完美得犯規；曾獲平定魅力學生亞軍，早前更獲得「時尚麗人」稱號，同時入圍「海之美人」、「慈悲之美」系列提名。

冠軍最喜歡「創造鑽石的壓力」

越南世界小姐2023中，少不免有問答環節；黃陳伊妮當時被問到「現在的年輕人在生活中面臨著很大的壓力，你遇到了哪些問題，你是如何解決的？」問題，佢就回答得相當大方得體，表示每個人都係獨特：「我們每個人都有自己的壓力，我也有同等的壓力。我出生在和平時期，有很多條件去發展、學習、完善自己。我害怕自己不能像別人那樣成功，這是一個帶有偏執的說法。但每個人都有不同的起點和優勢。我們不應該把自己和別人的長處進行比較，而是要看到自己的長處並發揮出來。」

黃陳伊妮又以鑽石嘅形成比喻成進步嘅過程，直言：「我最喜歡的一句話是『創造鑽石的壓力』，如果我們知道如何利用這種壓力，它會讓我們成長，更快地成功，成為閃亮的鑽石。如果我們不能克服壓力，我們就會成為一粒普通的泥土。」

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