越洋專訪｜伊原六花拍《五個相撲的少年》受傷 葉山獎之讚港人親切最愛王家衛

Disney+原創日劇《五個相撲的少年》本星期起已在全球上架，由26歲人氣演員葉山獎之夥拍23歲青春女星伊原六花，兩位主角近日接受AM730以Zoom越洋專訪，希望新劇可以令香港觀眾更深認識日本文化。 將相撲文化發揚光大 《五個相撲的少年》延續30年前的同名經典電影，新版主角換來葉山獎之、伊原六花飾演邊緣大學生森山亮太及相撲部女將大庭穗香。葉山獎之受訪時指，他扮演的森山亮太是現今日本年輕一代寫照，他解釋：「角色雖然看似毫無責任感，但卻是個擁有大志的男生，我亦覺得跟自己也有共通點，希望可以給香港的觀眾知道，現今的日本男生就是這種模樣。」旁邊的伊原六花不禁大笑。葉山獎之認為香港人可能認識日本文化只限於動漫、忍者、武士等，好希望藉着此劇令到香港人加深對相撲這國技的認識。伊原六花方面，她自言鍾情一樣東西會全情投入，就如大庭穗香在劇中對相撲的熱情一樣，是自已跟角色最相似地方。

伊原六花 跳入演藝界 劇集開拍前，兩人花了長達兩個月的時間去苦練相撲，可是練習過程太過艱辛，葉山獎之和伊原六花均異口同聲表示弄至周身瘀傷，葉山最初表示沒有太礙，伊原六花即提他曾弄傷腳，他才改口稱也曾弄傷得頗為嚴重，但大家都落力去為劇集演出，故認為受傷也是值得。伊原六花則表示：「我可算是遍體鱗傷，現在已經沒問題，不過當時受傷會覺得都是修練的過程，所以都過得好開心。」伊原六花續說：「兩個月的練習、加上拍攝的三個月時間，約五個月的長時間跟大家相處，在拍攝時大家一起食飯、一齊練習相撲，體驗到同甘共苦，感覺件事好青春，等埋位前亦會一同玩遊戲，幾乎全部都是美好回憶。」 伊原六花早在入行前已贏得網民支持，2017年仍屬高校生時代，她以復古形象模仿《跳舞街》原曲《Dancing Hero》的勁舞片段更是大受歡迎，不僅在全日本掀起熱潮，當時話題更蔓延至香港及亞洲各地，得知不少香港網民也對她們的舞姿讚不絕口，伊原六花多謝大家欣賞，因跳舞比賽的契機而進入娛樂圈，還成為一位全職演員，伊原談到入行後令她大開眼界，形容在藝能界遇到不少有趣的人，使自己踏進從來未認識的世界，這是她成為演員後覺得最難忘及有趣的事情。