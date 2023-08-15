越洋訪問｜《烏托邦浩劫》導演還原公寓場景 讚李炳憲毫無巨星架子

片中的不倒公寓原來是搭建了三層場景後，再用CG電腦技術呈現出來。

韓國大製作新片《烏托邦浩劫》(Concrete Utopia)上星期於當地開畫即登上票房冠軍，電影本周四在港獻映，導演嚴泰和與長腿型男朴敘俊近日以電郵形式接受《AM730》越洋訪問。

棄真實公寓拍攝

由李炳憲、朴敘俊、朴寶英合演的《烏托邦浩劫》，透過災難來描寫人性另一面，電影改編自網絡漫畫，問到拍攝過程中最大難題是甚麼？導演嚴泰和表示：「整部電影最重要的場景就是平凡的韓國公寓，所以我們花了不少努力去將這些場景影像化。而且我們不可能在實際有人居住的公寓內拍攝，所以我們一定要搭設場景。為了呈現真實公寓的規模，我們按實際比例搭設了三層的公寓場景，而上面的樓層都是用CG特效製作而成。」而為了把細節真實地呈現出來，導演表示製作團隊更特意前往再開發的公寓區，收集各種玄關門、欄杆、木頭以及不同物件，希望能用最多的真實物件來佈置片中場景。