越洋訪問｜《烏托邦浩劫》導演還原公寓場景 讚李炳憲毫無巨星架子

韓國大製作新片《烏托邦浩劫》(Concrete Utopia)上星期於當地開畫即登上票房冠軍，電影本周四在港獻映，導演嚴泰和與長腿型男朴敘俊近日以電郵形式接受《AM730》越洋訪問。
棄真實公寓拍攝
由李炳憲、朴敘俊、朴寶英合演的《烏托邦浩劫》，透過災難來描寫人性另一面，電影改編自網絡漫畫，問到拍攝過程中最大難題是甚麼？導演嚴泰和表示：「整部電影最重要的場景就是平凡的韓國公寓，所以我們花了不少努力去將這些場景影像化。而且我們不可能在實際有人居住的公寓內拍攝，所以我們一定要搭設場景。為了呈現真實公寓的規模，我們按實際比例搭設了三層的公寓場景，而上面的樓層都是用CG特效製作而成。」而為了把細節真實地呈現出來，導演表示製作團隊更特意前往再開發的公寓區，收集各種玄關門、欄杆、木頭以及不同物件，希望能用最多的真實物件來佈置片中場景。
拍李炳憲有壓力
今次跟多位紅星合作，嚴泰和坦言很大壓力，並回答：「如果說沒有壓力的話，那一定是在說謊！首先，大前輩李炳憲總是很尊重後輩（包括本人在內），而且他在拍攝現場經常展示出充滿幹勁的一面，所以大家在這種氛圍下都會互相照顧、努力拍攝。」透露鏡頭以外的李炳憲毫無巨星架子。至於朴敘俊和朴寶英，嚴泰和說：「我希望能通過這部電影展現他們前所未見的新形象。兩位演員也有同一個期望，所以當他們在現場看拍攝回放片段時，看到自己展示了演出上的新面貌時，大家都感到很興奮。」