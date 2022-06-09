越洋訪問｜陳柏霖談20年前代表作《藍色大門》 郭雪芙：那時候我應該很小吧

金鐘視帝陳柏霖相隔多年再拍台劇，為本月15日上架的Disney+新劇《正義的算法》孭飛，並夥拍《華燈初上》人氣女神郭雪芙，兩人挑戰演律師角色，劇中談論的不乏食物安全問題、婚姻諮商、寵物權益、勞資糾紛、詐騙斂財等事件，都是新聞上經常看到的社會真相，相信能引起觀眾很多共鳴。

陪玩討好小演員 《正義的算法》是一套律政喜劇，兩位主角透過視像接受香港傳媒訪問。談到拍攝困難，一向好戲的陳柏霖也說：「困難的地方因為角色是律師，所以台詞都非常繞口跟多，就是背很多很多台詞。」二人透露要把打官司戲份縮短在一星期內拍完，令他們每日都要死記大量對白。陳柏霖今次首度挑戰當奶爸，談到跟小演員合作，他自認對小孩子很有耐性，表示困難是童星年紀還很小，彼此要保持良好關係，獲得信任後會比較聽話，所以在片場也有跟他玩、陪睇卡通片、食東西、更陪他放電，鏡頭外也做了個「臨時奶爸」。