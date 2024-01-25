趙世曾繼續年花百萬裝修豪宅 曾招呼19位中國佳麗一齊食炒飯

趙世曾過去曾多次應傳媒要求公開他設計的豪宅，而每次他都會充當嚮導，逐一介意他的家中的擺設，有日本傳媒更形容他的豪宅像「東京巨蛋」一樣大。日前他接受TVB娛樂新聞台節目《友話直說》訪問，親自帶主持參觀「樂居」，並逐一介紹各項從拍賣會拍得的名貴藝術品。
年花百萬豪裝
趙世曾早在40多年前以5千萬購入薄扶林數萬呎地皮興建四層高的豪宅「樂居」自住。十多前他接受雜誌訪問，表示自己有鋪裝修癮，每年都會花百萬豪裝，在今次節目，主持亦有提到「樂園」正在裝修，可見他至今時今日仍花錢豪裝家中不同角落。
從未公開房間
趙世曾的豪宅內有不少鏡，他當年接受訪問表示用鏡是想採納天然光，他又稱自己愛將西式設計加入中式古典元素，並謂︰「我份人鍾意新鮮感，就算每日有七成時間留喺屋企都唔會悶！」對住要求極高的他特別找專業園藝公司去設計出一個日式庭園，他自言「我好科學，唔信風水，冇搵師傅睇過！」
早年他更擴建泳池，愛按摩的他更加入泰式元素，非常愛享受，但今次他在節目就提到自己比較鍾意到大海暢泳。不過，多年以來，趙世曾都不讓傳媒拍攝他及同住家人的房間，只曾公開過其中一間日式客房及K房。
餐枱櫈全是紫檀木
11年他更把剛裝修完畢的豪宅借給中國小姐候選佳麗拍MV，觀眾在《友話直說》見到的長型食飯枱，當年就是在這裡設宴請19位佳麗用餐，但他命工人姐姐只是煮些意粉、炒飯、炒雜菜等普通菜式招呼佳麗。不過，用餐枱櫈全是紫檀木，是趙世曾找師傅用一年時間去雕刻而成。他自住的樂居前後都有花園及泳池，面積高達萬二呎，他直言這間屋花了不少心血，絕不會出售。
豪宅過去十多年變化不大
趙世曾今次在節目中亦再次讓傳媒拍下客廳的維多利亞式古董椅及古董三角鋼，這兩項物件全屬於趙世曾的母親留下的珍品。另外，趙世曾昔日在旋轉玻璃樓梯旁擺放象牙擺設，但今次《友話直說》未有拍到，未知是否已收起還是移了去別處。
對照過去的照片，「樂居」的設計變化不算大。他今次在節目亦提到「樂居」的電費要2萬多元，水費要一萬元。他又指家中有9個工人及花王，而且很多都是他們的親戚介紹。