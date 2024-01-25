趙世曾繼續年花百萬裝修豪宅 曾招呼19位中國佳麗一齊食炒飯

趙世曾過去曾多次應傳媒要求公開他設計的豪宅，而每次他都會充當嚮導，逐一介意他的家中的擺設，有日本傳媒更形容他的豪宅像「東京巨蛋」一樣大。日前他接受TVB娛樂新聞台節目《友話直說》訪問，親自帶主持參觀「樂居」，並逐一介紹各項從拍賣會拍得的名貴藝術品。 年花百萬豪裝 趙世曾早在40多年前以5千萬購入薄扶林數萬呎地皮興建四層高的豪宅「樂居」自住。十多前他接受雜誌訪問，表示自己有鋪裝修癮，每年都會花百萬豪裝，在今次節目，主持亦有提到「樂園」正在裝修，可見他至今時今日仍花錢豪裝家中不同角落。

從未公開房間 趙世曾的豪宅內有不少鏡，他當年接受訪問表示用鏡是想採納天然光，他又稱自己愛將西式設計加入中式古典元素，並謂︰「我份人鍾意新鮮感，就算每日有七成時間留喺屋企都唔會悶！」對住要求極高的他特別找專業園藝公司去設計出一個日式庭園，他自言「我好科學，唔信風水，冇搵師傅睇過！」 早年他更擴建泳池，愛按摩的他更加入泰式元素，非常愛享受，但今次他在節目就提到自己比較鍾意到大海暢泳。不過，多年以來，趙世曾都不讓傳媒拍攝他及同住家人的房間，只曾公開過其中一間日式客房及K房。

餐枱櫈全是紫檀木 11年他更把剛裝修完畢的豪宅借給中國小姐候選佳麗拍MV，觀眾在《友話直說》見到的長型食飯枱，當年就是在這裡設宴請19位佳麗用餐，但他命工人姐姐只是煮些意粉、炒飯、炒雜菜等普通菜式招呼佳麗。不過，用餐枱櫈全是紫檀木，是趙世曾找師傅用一年時間去雕刻而成。他自住的樂居前後都有花園及泳池，面積高達萬二呎，他直言這間屋花了不少心血，絕不會出售。