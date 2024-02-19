趙善恆受喪父和分手打擊曾患抑鬱 靠跑步走出陰霾：我冇死到已經好好彩

ToNick樂隊主音趙善恆(恆仔)今日凌晨於社交平台撰長文，經常藉作品發放正能量的他，去年跟拍拖多年的小花（譚杏藍）分手，又經歷喪父之痛，原來過去一年在雙重下曾患抑壓，但一直扮作正常，直至昨晚遇上一位「朋友」，觸發他抒發情隱藏一年的情緒。 怕自己做傻事 恆仔在帖文開首已表明：「有啲嘢好想講，因為我怕我真係會做傻事，我只會講一次，都唔會再回應。」事緣昨晚有位「朋友」」跟他打招呼，恆仔亦客氣地寒暄幾句，「但同呢位『朋友』對話之後我發現，我真係頂唔順喇，其實我抑鬱咗一年，爭啲想走。感謝跑步真係救咗我好多。」在今年的渣打馬拉松中，向來跑10km的恆仔，誤了半馬，經訓練後，以2小時21分完成人生首個半馬賽事。

不想再扮正常 舊年恆仔父親因血癌病逝，在父親瀰留時，ToNick要演出蒲吧春季音樂節，恆仔強忍悲傷哽咽唱《#離散序》，2月宣布跟拍拖年的女朋友分手，「分咗手之後，當每一個人關心問我點，佢哋都會不經意咁講一句：原來你乜都唔知㗎？然後我就會聽到一個新嘅人名。我身邊啲同事同埋朋友，之前佢哋唔講畀我聽，係唔想影響我。」恆仔沒有表明所指的新人名或巧遇的「朋友」是誰，而前女友譚杏藍早已另結新歡，不時在社交網站放閃。 恆仔鍾意創作，想做好每一件事和作品，加上做幕前，不想引起不必要的風波，以及影響工作project和客戶，不過他發現不能繼續扮作若無其事，「咁就不斷隱瞞自己情緒，扮正常，繼續發放正能量，然後我用咗一年時間處理我嘅心情，我冇死到，其實已經好好彩，但我唔想再扮喇。」