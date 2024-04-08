趙增熹領軍樂壇新血 覓場地LIVE演出 播放學生歌手原創作品

由資深音樂監製趙增熹創立的「大台主」，與食肆展開跨界合作，讓「大台主」的歌手及學生，於Pop n’ Grill及Shake Shack兩間餐廳內演出，讓有熱誠、有才華的年輕音樂人盡展所長。
Pop n’ Grill Shake Shack X 大台主發掘新聲
趙增熹積極策劃是次音樂合作，至今已舉辦超過10場LIVE演出，首階段進展順利，除了為本地新晉音樂人才提供舞台，累積演出經驗，更與食客一起發掘樂壇新聲。他說：「我們『大台主』要求學生做出達專業水準的作品，只要對音樂有興趣的年輕人，都可以申請加入。慶幸自己年少時得到業界前輩的幫忙及機會，所以現在都好希望將我的得著同經驗分享給更多年青人。」
趙增熹指，很榮幸得到美心集團提供演出場地及音響設備。「我們由Pop n’ Grill開始首場演出，甚至將表演舞台延展至Shake Shack，力求讓同學經歷舞台洗禮。無論面對多少觀眾，他們亦要調節心態、專注演出、享受音樂。一日不走出錄音室面對觀眾，他們都不會觀察到觀眾的反應，也不會學懂臨場演出最重要的隨機應變。」
音樂人要經歷舞台洗禮
趙增熹指企劃反應很好，有食客更表示有意於Pop n’ Grill包場舉行宴會，邀請「大台主」的學生到場表演。他續說：「每個曝光機會，對同學及歌手都舉足輕重，但不是很多餐廳都願意投入這些資源去做，因此我很感激美心的大力投入。」參與演出的學生包括陳進、Kara、Mimi、洪嘉軒、Suphy、李嘉怡、Colins Ng、梁耀晉、陳澤峰等。
是次音樂合作更於 3月初登陸Shake Shack每季舉辦一次的音樂派對「Shack Sounds」。由「大台主」歌手薛德勇(Monkey)帶同招牌結他，於銅鑼灣時代廣場的餐廳打頭陣演出，唱出一首首活力滿滿的自家作品，與食客近距離分享美食、啤酒及音樂。Monkey大讚在音樂派對上，大家可以邊享受漢堡薯條邊聽歌，感覺特別chill：「跟平時的音樂會很不同，我感受到很多來自台下的能量！於餐廳演出會接觸到好多來自不同背景、有不同音樂口味的人。如何掌握觀眾的情緒，帶動氣氛，留住觀眾，通通都是作為表演者要學習的課題。」