趙增熹領軍樂壇新血 覓場地LIVE演出 播放學生歌手原創作品

趙增熹與樂手薛德勇(Monkey)帶同招牌結他，於銅鑼灣時代廣場的餐廳打頭陣演出，唱出一首首活力滿滿的自家作品。

由資深音樂監製趙增熹創立的「大台主」，與食肆展開跨界合作，讓「大台主」的歌手及學生，於Pop n’ Grill及Shake Shack兩間餐廳內演出，讓有熱誠、有才華的年輕音樂人盡展所長。

Pop n’ Grill Shake Shack X 大台主發掘新聲

趙增熹積極策劃是次音樂合作，至今已舉辦超過10場LIVE演出，首階段進展順利，除了為本地新晉音樂人才提供舞台，累積演出經驗，更與食客一起發掘樂壇新聲。他說：「我們『大台主』要求學生做出達專業水準的作品，只要對音樂有興趣的年輕人，都可以申請加入。慶幸自己年少時得到業界前輩的幫忙及機會，所以現在都好希望將我的得著同經驗分享給更多年青人。」

趙增熹指，很榮幸得到美心集團提供演出場地及音響設備。「我們由Pop n’ Grill開始首場演出，甚至將表演舞台延展至Shake Shack，力求讓同學經歷舞台洗禮。無論面對多少觀眾，他們亦要調節心態、專注演出、享受音樂。一日不走出錄音室面對觀眾，他們都不會觀察到觀眾的反應，也不會學懂臨場演出最重要的隨機應變。」