趙學而無懼50 Plus 初嘗band sound元素為12月個唱整裝待發

年齡對於趙學而來說，一向都沒有甚麼大的意義，只不過是數字而已。當年齡來到50 Plus，學而坦言分享，50歲前後最大的分別是體力，人類始終敵不過天意的，也敵不過時間的流逝。當然每一個人的底子都不一樣了，她自問比較虛弱，所以要努力多做運動。



去年舉辦了一個與管弦樂團合作的音樂會後，學而再接再厲舉行演唱會，以歌會友。《趙學而50 Plus演唱會》將會在12月7日在麥花臣場館舉行，學而透露：「基本上每一次演唱會，我自己都會在rundown上有很多參與，當然會唱大家喜歡的歌，也可能會有cover別人的歌，有很多別人的作品我覺得好好聽，都未有機會嘗試自己演繹，我希望在這次演唱會裡能嘗試多點不一樣的cover歌。」是次演唱會由Joey Tang擔任音樂總監，學而續說：「我在電視音樂節目和Joey Tang合作了三季，他很熟悉我的音樂風格是怎樣。始終他是夾band出身，所以在這次演唱會中會帶一點band sound的元素。我不是很多機會接觸band sound音樂，這是一個初嘗試。另外，自己的歌也會有一點改編，希望帶給大家一個新鮮感。在疫情之後，大家整體氣氛都高興，希望這次能帶給大家開心的感覺。」這次學而決定不會再跳舞，如果觀眾想跳的話可以出來跳，但學而這次希望專心一致唱好每一首歌。