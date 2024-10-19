趙學而無懼50 Plus 初嘗band sound元素為12月個唱整裝待發

年齡對於趙學而來說，一向都沒有甚麼大的意義，只不過是數字而已。當年齡來到50 Plus，學而坦言分享，50歲前後最大的分別是體力，人類始終敵不過天意的，也敵不過時間的流逝。當然每一個人的底子都不一樣了，她自問比較虛弱，所以要努力多做運動。
去年舉辦了一個與管弦樂團合作的音樂會後，學而再接再厲舉行演唱會，以歌會友。《趙學而50 Plus演唱會》將會在12月7日在麥花臣場館舉行，學而透露：「基本上每一次演唱會，我自己都會在rundown上有很多參與，當然會唱大家喜歡的歌，也可能會有cover別人的歌，有很多別人的作品我覺得好好聽，都未有機會嘗試自己演繹，我希望在這次演唱會裡能嘗試多點不一樣的cover歌。」是次演唱會由Joey Tang擔任音樂總監，學而續說：「我在電視音樂節目和Joey Tang合作了三季，他很熟悉我的音樂風格是怎樣。始終他是夾band出身，所以在這次演唱會中會帶一點band sound的元素。我不是很多機會接觸band sound音樂，這是一個初嘗試。另外，自己的歌也會有一點改編，希望帶給大家一個新鮮感。在疫情之後，大家整體氣氛都高興，希望這次能帶給大家開心的感覺。」這次學而決定不會再跳舞，如果觀眾想跳的話可以出來跳，但學而這次希望專心一致唱好每一首歌。
海報以湖水綠為主調
這次《趙學而50 Plus演唱會》海報拍攝，以柔和湖水綠色為主調，感覺就像在一個未知的地方尋找方向，或者是一個整裝待發、重整自己路向的感覺。所以在顏色和氛圍方面，呈現出比較歡愉和充滿希望的感覺，希望大家看到這張海報的時候也會有一個溫暖和窩心的感受。學而現在開始構思歌單和研究歌曲之間的配搭，也開始調理身體和做運動，期望到時有一個最佳的狀態與樂迷見面。學而表示：「大家要預留時間和預留金錢去買你們的最佳位置！我之前在社交平台上叫大家點歌，裡面有很多新穎的提議，我和團隊們都盡量在看有什麼歌是合適的，希望到時候在歌單裡挑選到粉絲選擇給我唱的歌。」《趙學而50 Plus演唱會》優先訂票將會在10月21日上午10時於KKday開始，而門票將會在10月28日上午10時起公開發售。
《趙學而50 Plus演唱會》
演出日期：2024年12月7日
演出時間：晚上7時30分
演出地點：旺角麥花臣場館
門票售價：港幣HKD $980/$680