趙學而重新演繹經典名曲 感謝歌迷留港推動經濟

趙學而與香港業餘管弦樂團攜手開騷，昨晚假伊利沙伯體育館舉行《趙學而ｘ香港業餘管弦樂團音樂會》，學而對於相隔一段時間再次跟廣大樂迷見面，又能跟香港業餘管弦樂團合作感到十分開心。

台上感觸拭淚

開騷時，學而甫登場便跟歌迷表示感謝：「多謝大家冇去旅行，留在香港推動經濟並且來看我的演唱會。」趙學而為今次音樂會獻唱多首個人代表作，包括《我恨我是女人》、《每隔兩秒》、《據為己有》、《自欺欺人》、《談一場不後悔的戀愛》、《輸給戀愛的女人》、《尋開心》等，亦演繹曾經翻唱的《最佳位置》及《細水長流》，當中《細水長流》更是她首次公開演出，獲全場歌迷報以熱烈掌聲支持。今次，趙學而又揀來多首懷舊金曲，如《乘風破浪》、《誰明浪子心》、《強人》等，學而指自己聽某些歌會很容易觸動情緒而落淚，所以避免揀來在音樂會上演唱，而當樂團響起方皓玟的《假使世界原來不像你預期》前奏時，學而住在台上，台下歌迷亮起手機白燈，並一同合唱，令趙學而不禁感觸落淚，要由工作人員遞上紙巾拭淚。