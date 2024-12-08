趙學而開騷大談更年期 不忘提攜後輩望走巡迴演出

《趙學而50 Plus演唱會》在12月7日於麥花臣場館舉行，演唱會上趙學而與大家大談自己的心境變化，觀眾們反應十足，全晚氣氛熱烈，最後粉絲捨不得離開，齊心等待學而安歌一曲。 學而以《再見了》作序幕，穿上一襲黑色高貴典雅長裙配上帽子出場，一連唱出《最佳位置》、《尋開心》和《再見了》三首金曲，之後更與觀眾打招呼，粉絲亦相當識做，大讚學而好靚：「歡迎大家，相隔1年半我又開騷。對上一次喺新伊館開演唱會，當時大家仲喺報復式去旅行，依家唔同咗，興玩短程trip。多謝主辨、在座每一位買飛入嚟睇一個年過半百既女人唱歌。希望大家2025年都搵到自己嘅一個新方向！」

當《謫仙記》前奏響起，學而表示雖然是快歌，但都期待不到她會跳舞，還唱出快歌《反叛情歌》。這次學而非常專注唱歌部份，跳舞就留待下次給大家再帶來驚喜，「喺現今新世代，我作為中年女人，都要懷著好奇嘅心，而且多學習同埋嘗試。所以今晚一啲舊歌嘅編曲都會有所不同，希望大家鍾意。」學而緊接演繹《我說過要你快樂》，更少不了與是次音樂會樂隊總監Joey Tang鄧建明合唱《誰明浪子心》，將演唱會氣氛推上高峰。學而帶出人是要進步，希望大家保持心情好，再送上一首電視劇片尾曲《其實怕選擇》。 是晚演唱會中，學而大方談及年齡和生理變化，她坦言：「有做過婦女節目主持，其實更年期唔係女人先有，男人都會有，因為荷爾蒙變化所以會影響情緒。其實更年期都係一個過程，無咩特別，好似青春期一樣。」接着唱出《自欺欺人》，贏得全場掌聲。之後，學而換上粉紅毛毛大衣，加上金色皇冠和彩色大耳環，唱出新一代流行曲《凡星》，更自嘲：「而婆幾十年唱歌生涯都無咁勵志嘅歌，中年喺咪要整返首？做人要忠於自己，做自己認為啱嘅事情。」隨即送上一首《友情歲月》，場面感人。

學而為是次演唱會準備了未曾唱過的國語歌《你的太陽》，更邀請了在全民造星時認識的Alvin溫詠傑和Travis歐國成一起合唱，作為前輩的學而，她發現兩位年輕人的才華，自己演唱會能夠有機會給他們上舞台的經驗、接觸不同的觀眾，希望能提攜後輩，令更多觀眾認識到他們。最後，學而唱出了名曲《每隔兩秒》、《我恨我是女人》、《終於可結束》，粉絲們仍然不夠後，等不到安歌不離開。學而再次上台唱出《反叛情歌》，多謝大家一直以來的支持，希望下次開巡迴演唱會再次見到大家！