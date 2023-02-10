趙學而4月伊館開騷 大露背捱凍拍海報自覺太瘦

學而將首次跟管弦樂團合作，她感到既興奮又開心，事關從未試過跟這麼多位樂手同台演出，就連個人演唱會都未試過這麼多人，因此都有點緊張，很期待那種震撼。學而更指：「由去年中開始談合作時已有個想法，主題為『On going!』。雖然疫情已經消耗了我們好一段時間，但無論世界怎樣變，我們都要積極地繼續行下去，最希望可以用音樂為自己和大家打氣。」學而有不少首本名曲，歌迷當然關心音樂會歌單，她率先透露今次揀選的歌較為多元化，除了大眾喜歡自己的歌之外，亦會cover其他歌手的歌曲，有新亦有舊的經典歌，不過主題都會圍繞着正能量、對人生的睇法和態度有所共鳴的歌，希望歌迷們會喜歡。學而續指：「自己過往的歌都不是用好多樂器來編曲，所以很期待樂團團長蘇潔明（阿Moon）改編我的歌的效果，希望能駕馭到這一種高貴的感覺。」而阿Moon都表示以前唱K必唱《我恨我是女人》，它的副歌跟《天空之城》的副歌有異曲同工之妙，所以目前編曲方面正構思會用這兩首歌來crossover。