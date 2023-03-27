趙學而4．10開騷粉絲high爆點唱 彩排獲樂手提早慶生

趙學而將於復活節假期4月10日假伊利沙伯體育館，舉行《趙學而x香港業餘管弦樂團音樂會》。適逢本月31日是她的52歲生日，昨日指揮家蘇潔明（Moon）跟一眾樂手在彩排途中送上印有演唱會海報的蛋糕，主辦機構Hong Kong Marketing老闆Henry亦親自到場為壽星女慶生，令學而相當感動。
學而說︰「這是今年第一個的生日蛋糕，非常驚喜，永遠最開心的事就是開工期間有人為自己慶生。」學而又笑指較早時不該吃小食醫肚，應留肚享用蛋糕。之前一直在家練歌的學而，昨日才第一次跟全體樂手一同綵排，學而坦言心情緊張，但演唱《輸給戀愛的女人》、《誰明浪子心》等經典作時，經已表現出跟樂團相當合拍。「今次開騷超級緊張，始終跟樂團合作不容有失，心理壓力較大，跟以往合作開的演唱會樂隊不同，第一次跟如此多樂手合作，既緊張又開心。」
自嘲記性背唔到歌詞
學而又提到甫宣布開騷就有歌迷急不及待在網上點歌，學而表示今次選曲花了不少心思。「其實每一次開演唱會，歌迷都會到我社交平台點歌，而難得今次跟管弦樂團合作，舊歌方面希望帶來新感覺，另外又會翻唱其他歌手歌曲，有些超級老歌，亦有近一年才推出的新歌。」學而指最大壓力是要背歌詞，笑言記性愈來愈差，就連部份自己作品的歌詞都不記得。
學而最後又提到生日願望，說今年只求身體健康，只要健康甚麽都做到，就如今次在疫情後開騷，大家都無需再戴口罩，期待見到歌迷反應。學而又希望有機會，未來再跟香港業餘管弦樂團開Part 2 。