趙學而4．10開騷粉絲high爆點唱 彩排獲樂手提早慶生

趙學而將於復活節假期4月10日假伊利沙伯體育館，舉行《趙學而x香港業餘管弦樂團音樂會》。適逢本月31日是她的52歲生日，昨日指揮家蘇潔明（Moon）跟一眾樂手在彩排途中送上印有演唱會海報的蛋糕，主辦機構Hong Kong Marketing老闆Henry亦親自到場為壽星女慶生，令學而相當感動。

學而說︰「這是今年第一個的生日蛋糕，非常驚喜，永遠最開心的事就是開工期間有人為自己慶生。」學而又笑指較早時不該吃小食醫肚，應留肚享用蛋糕。之前一直在家練歌的學而，昨日才第一次跟全體樂手一同綵排，學而坦言心情緊張，但演唱《輸給戀愛的女人》、《誰明浪子心》等經典作時，經已表現出跟樂團相當合拍。「今次開騷超級緊張，始終跟樂團合作不容有失，心理壓力較大，跟以往合作開的演唱會樂隊不同，第一次跟如此多樂手合作，既緊張又開心。」