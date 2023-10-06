趙寅成延續《Moving超異能族》氣勢 孖韓孝周甜蜜CP再續前緣

Disney+ 原創韓劇《Moving超異能族》今年大熱，劇中兩位飾演異能人趙寅成與車太鉉深受觀眾喜愛，最近兩位異能人搖身一變，為韓國實境綜藝節目《偶然成為社長3》（Unexpected Business in California）化身成為最普通的市民，並擔任社長營運一家在美國加州的亞洲超市，節目定10月26日於Disney+ 獨家上線。
兩位韓星車太鉉和趙寅成，於節目中遠離家鄉，來到加州寧靜的海邊城市蒙特利一家韓裔美國人超市，當真正的店主在享受假期，兩位將會臨危受命擔任臨時社長。他們將會如普通職員一樣，整理庫存、堆放貨架，並為當地居民提供不同美食，過程引爆無盡笑彈。
猶如真實夫妻
趙寅成、車太鉉是多年至交，兩人從2021年起合《偶然成為社長》，每集都邀來不同的明星好友作客，在這個備受喜愛的綜藝節目，趙寅成將會繼續為自己烹飪技巧努力，嘗試與美國顧客分享不同的經典韓國菜式。《偶然成為社長3》亦會有不同的演員客串，包括於《Moving超異能族》女主角韓孝周，兩位深受網民熱愛的浪漫異能人情侶將會再次合體，令粉絲期待。從近日釋出的預告所見，韓孝周今次友情客串，在節目中擔任工讀生，與「老公」趙寅成有不少互動，如同真實夫妻般甜蜜。