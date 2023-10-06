熱門搜尋:
居屋2023 小犬 野豬 鄭雋熹 杭州亞運 大閘蟹2023 AIRSIDE 網上熱話 諾貝爾獎 鍾培生 綠色債券 恒大 流感 iPhone 15 香港夜繽紛 JPEX 天氣 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-10-06 10:16:12

趙寅成延續《Moving超異能族》氣勢 孖韓孝周甜蜜CP再續前緣

分享：
趙寅成延續《Moving超異能族》氣勢 孖韓孝周甜蜜CP再續前緣

趙寅成與韓孝周在韓劇《Moving超異能族》中的配搭深受觀眾歡迎。

Disney+ 原創韓劇《Moving超異能族》今年大熱，劇中兩位飾演異能人趙寅成與車太鉉深受觀眾喜愛，最近兩位異能人搖身一變，為韓國實境綜藝節目《偶然成為社長3Unexpected Business in California）化身成為最普通的市民，並擔任社長營運一家在美國加州的亞洲超市，節目定1026日於Disney+ 獨家上線。

兩位韓星車太鉉和趙寅成，於節目中遠離家鄉，來到加州寧靜的海邊城市蒙特利一家韓裔美國人超市，當真正的店主在享受假期，兩位將會臨危受命擔任臨時社長。他們將會如普通職員一樣，整理庫存、堆放貨架，並為當地居民提供不同美食，過程引爆無盡笑彈。

 

Ad Block
韓孝周客串趙寅成主理的綜藝節目《偶然成為社長3》。

韓孝周客串趙寅成主理的綜藝節目《偶然成為社長3》。

猶如真實夫妻

趙寅成、車太鉉是多年至交，兩人從2021年起合《偶然成為社長》，每集都邀來不同的明星好友作客，在這個備受喜愛的綜藝節目，趙寅成將會繼續為自己烹飪技巧努力，嘗試與美國顧客分享不同的經典韓國菜式。《偶然成為社長3》亦會有不同的演員客串，包括於《Moving超異能族》女主角韓孝周，兩位深受網民熱愛的浪漫異能人情侶將會再次合體，令粉絲期待。從近日釋出的預告所見，韓孝周今次友情客串，在節目中擔任工讀生，與「老公」趙寅成有不少互動，如同真實夫妻般甜蜜。

趙寅成與車太鉉再合作韓國實境綜藝節目《偶然成為社長3》。 趙寅成與韓孝周為節目再續前緣。 趙寅成與韓孝周為節目再續前緣。 趙寅成為綜藝節目《偶然成為社長3》化身社長營運一家在美國加州的亞洲超市。 韓孝周友情客串，與「老公」趙寅成有不少甜蜜互動。 韓孝周為《偶然成為社長3》友情客串。 趙寅成與韓孝周在韓劇《Moving超異能族》中的配搭深受觀眾歡迎。
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受