趙寅成相隔多年回歸韓劇界 夥拍韓孝周新劇《Ｍoving超異能族》下月Disney+上架

《Ｍoving超異能族》改編自韓國著名網絡漫畫家姜草(Kang Full)同名網漫作品，故事講述一群超能力者，為保護家人免受傷害及不公平對待，決定將真實能力隱藏，過着比普通人更平凡的隱世生活，可是被政府機構發現後唯有四處逃命。

幾十年後，一名於兒時未懂得行走卻能浮於水上的男孩，與一名於可怕車禍中絲毫無損的女孩在一間學校相遇，彼此傾訴秘密間發現原來世上有更多好像自己的「人」。但自從一名神秘運輸司機開始在首爾各地謀殺異能人後，兩位初相識的青少年的世界從此變得不一樣！該劇由曾經執導電影《白鯨》(Moby Dick)及劇集《屍戰朝鮮》第2季(Kingdom Season 2)的朴仁濟擔任導演，演員陣容鼎盛，包括《炸雞特工隊》(Extreme Job)的柳承龍飾演一位擁有再生能力而且没有「痛」感的張周元、韓孝周飾演擁有超越常人五感的李美賢、趙寅成飾演擁有飛行能力的金斗植，還有李正河、高允貞、金度勳等參演。

一連20集的《Moving超異能族》，首7集將於8月9日一口氣在Disney+獨家上線，隨後一連五星期逢周三推出兩集，並於結局周安排最後三集同時上架。