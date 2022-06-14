趙希洛入行不獲家人支持 拎女配慘遭老竇潑冷水

趙希洛(Candice)入行14年，於《八卦神探》、《實習天使》、《金宵大廈》等劇集飾演瘋癲角色令演技獲得肯定，更被封為「御用癲婆」。她更《金宵大廈》演活憶子成狂的何太，於《萬千星輝頒獎典禮2019》中奪得「最佳女配角」。

Candice對演藝工作充滿興趣，她更不理會家人反對毅然加入娛樂圈。入行初期，Candice工作不多加上中文不太好，壓力頗大，她說：「自己中文唔好，所以要用雙倍時間學習，最緊張係喺《金枝慾孽貳》演妃子，啲對白好深，講完唔知自己講乜。」幸好Candice抱着「只要努力去做，總會有人睇到」的信念堅持追夢。