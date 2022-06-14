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娛樂
2022-06-14 22:35:12

趙希洛入行不獲家人支持 拎女配慘遭老竇潑冷水

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趙希洛不理家人反對加入娛樂圈。

趙希洛(Candice)入行14年，於《八卦神探》、《實習天使》、《金宵大廈》等劇集飾演瘋癲角色令演技獲得肯定，更被封為「御用癲婆」。她更《金宵大廈》演活憶子成狂的何太，於《萬千星輝頒獎典禮2019》中奪得「最佳女配角」。

Candice演藝工作充滿興趣，她更不理會家人反對毅然加入娛樂圈。入行初期，Candice工作不多加上中文不太好，壓力頗大，她說：「自己中文唔好，所以要用雙倍時間學習，最緊張係喺《金枝慾孽貳》演妃子，啲對白好深，講完唔知自己講乜。」幸好Candice抱着「只要努力去做，總會有人睇到」的信念堅持追夢。

趙希洛媽媽是前藝人梁小 玲 。

Candice堅守信念

Candice演藝工作充滿興趣，她更不理會家人反對毅然加入娛樂圈。入行初期，Candice工作不多加上中文不太好，壓力頗大，她說：「自己中文唔好，所以要用雙倍時間學習，最緊張係喺《金枝慾孽貳》演妃子，啲對白好深，講完唔知自己講乜。」幸好Candice抱着「只要努力去做，總會有人睇到」的信念堅持追夢。

不過，Candice就算多努力換得觀眾肯定，但仍得不到爸爸100%支持及認同，她說：「爸爸淨係講咗句Good job，之後再講咗句：『咪都係主角隔籬嗰個啫』，打擊好大！」Candice說畢對着鏡頭跟家人說：「你哋等多陣，等多陣就得架喇，OK？」似乎已下定決心要在事業方面做得更好。愛情方面，Candice坦言與男友感情穩定，但現階段不急於結婚，她說：「等事業有成先啦，生小朋友就睇緣分，呢啲嘢冇得強求。」

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