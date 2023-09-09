趙希洛親認離巢或會現身ViuTV？ TVB御用癲婆︰好快會再見大家

無綫「御用癲婆」的趙希洛（Candice），因參選《2007年度香港小姐競選》成功入圍最後五強而入行，2019年憑劇集《金宵大廈》中飾演憶子成狂的何太更令她奪下「最佳女配角」，實力有目共睹。昨日有消息指Candice 已經離巢，並與TVB結束16年的賓主關係，TVB 藝人頁面亦已剔除其藝人資料。

昨日趙希洛在社交平台以中、英發文承認離巢消息，她非常感謝公司給予她機會，又認識了不少演員及幕後工作人員。她寫道︰「多謝公司俾咗好多機會我，令我有機會學習同成長。成為一個演員，認識咗好多位好叻嘅演員，同幕後嘅工作。由同事變成好朋友。感激每一位俾過機會趙希洛嘅監製，編劇，編審，導演，副導演。多謝每一位分享過或者，俾過錦囊俾趙希洛嘅同事。所有嘢在心中。要特別多謝每一位支持趙希洛嘅觀眾朋友。多謝你哋成日比支持同埋鼓勵我。由細到大都好想成為一個百變發光發亮嘅演員。希望可以好快會再見到大家。而家暫時同大家講聲再見。」

趙希洛又呼籲大家要留意明晚她在《愛．回家之開心速遞》的演出。由於她稱很快會再見大家，很大機會轉簽邵氏藝人合約，或會以自由身轉投ViuTV拍劇。她在劇中「無知May」一角非常討好，終於不用靠癲去吸引觀眾，更獲劇組安排她與Ivan有感情線，可惜早已分手收場，似是為她離開而鋪下的伏線。