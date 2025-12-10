趙式芝激罕談童年 被趙世曾送去英國靠派報紙洗碗維生

富商趙世曾女友無數，但一生未婚。他三名子女分別來自不同女友所生。排行最大的趙式芝是他與姚煒的女兒，在趙式芝滿月之後，趙世曾跟姚煒便分手。近年變得低調的趙式芝偶爾在社交平台分享生活點滴，上月她進駐小紅書，更發布了一條短片，大談自己的成長，稱自己「人生真正的自由是從送報紙開始」。

她在影片一開始就表示「我一出生父母就分開了，豪宅只有我一個人」。當時姚煒因意外懷孕而生下她，未幾趙世曾便提出分手，所以趙式芝的童年是過著「人球」的生活，從小我就在爸爸跟媽中間兩家兩邊走，老爸家就是很豪華的環境，坐勞斯萊斯，然後很多美女在他身邊， 但只有我一個人，其實是頗孤單。媽媽（姚煒）是在貧窮的大家庭當中長大， 我的表姐妹很多， 所以成長體驗的對比很大。」她指母親對自己的教育是非常嚴格，而媽媽在她6歲那年再婚，於是她便跟隨母親到美國生活。

不過，趙式芝在13歲那年被爸爸送去英國，但在英國的日子令她得益不少。她說︰「我第一次嘗到『做個普通人』 的自由滋味。這一次，我想去體驗一種截然不同的、完全靠自己雙手的踏實生活。 於是，我開始瘋狂地打『雜』工：每天清晨去派報紙；在餐廳後廚洗盤子；晚上在小酒館，抬著一箱箱啤酒穿梭；半夜還去老人院，陪伴老人家做護工。那段日子真的很苦，學業壓力也很大。但現在回想起來，那才是我精神上最富足的其中一段時光。」

她坦言那段日子是辛苦，但讓她學會了珍惜，「我認識了形形色色的人，聽了數不清的故事， 感受了陌生人的溫暖， 聖誕沒有錢回香港，就在不同朋友同學家中一齊過節， 他們給我煮大餐，送我聖誕禮物， 比起那些與生俱來的標籤，這段經歷真是我人生中最初、最寶貴的財富之一。 那時英國最低工資好像是3磅25，我一直做一直做， 然後也不願意花錢，最後不知道為甚麼就賺到5萬英磅， 回來就把錢送給媽媽，因為媽媽成長時候很窮， 所以我一賺到錢就會拿給她。 靠自己雙手創造財富，經歷共情、自由的年輕時代， 它讓我明白，人生的劇本，永遠要自己來寫。」

趙式芝曾有過一段同性婚姻，當時遭到趙世曾及姚煒反對，趙世曾起初不僅完全無法接受， 更拋出5億港幣(後增至10億)當嫁妝、全球海選招聘異性戀女婿， 成為轟動國際的熱門話題。其後，二人的態度軟化，姚煒接受女兒的性取向，而趙世曾亦有多次跟趙式芝現任伴侶JW見面及聚餐。