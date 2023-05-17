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娛樂
2023-05-17 11:07:23

趙慧珊舉行畫展獲周慧敏加持 大力推介：AKA是天賦畫家

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AKA畫展開幕，獲周慧敏親臨支持。

AKA畫展開幕，獲周慧敏親臨支持。

前Super Girls成員趙慧珊(Aka)於4年前單飛發展，除了推出個人單曲和演戲，亦熱愛繪畫，更曾到倫敦進修藝術課程，並於2018年首次開個人畫展，相隔5年，AKA於上周四(11日)以香港藝術家Aka C名義，在上環Nothing At All畫廊舉行為期兩周的《The Origins of Aza》畫展，更獲同樣熱愛繪畫的周慧敏親身捧場，並大力推介，「Aka是一位很有天賦的畫家，説故事的能力很高，喜歡繪畫藝術的人是要去細看的一個畫展，信我。」

AKA喜獲Vivian親臨賞畫。 周慧敏細心欣賞每幅畫作，並與AKA交流對畫作的見解。 周慧敏細心欣賞每幅畫作，並與AKA交流對畫作的見解。

賞畫兩天  餘蘊猶在

周慧敏在社交平台上載與AKA的合照，及展出的多幅畫作，她表示參觀畫展兩天寫道，「愛畫之人不能錯過的一個畫展。我用了一小時也未看夠，因為Aka繪畫的details很細膩，細節內又蘊藏細節，迂迴曲折，別有洞天。除了欣賞她的繪畫技術之外，驚訝Aka有這麼強大的創作力，她把滿腦子天馬行空的複雜思緒，完全傾瀉於她的筆中。如果沒有Aka在我旁邊口述她畫中要表達的信息，我相信我要細看又細看再細看，才能一點一點地看懂當中的意思。這個畫展，我好有感覺，如果你問我在畫展中看到了什麼，我會説我在這個fallen world裡，看到了天使。Aka是一位很有天賦的畫家，説故事的能力很高，喜歡繪畫藝術的人是要去細看的一個畫展，信我。」她表示賞畫後兩天，仍在餘蘊中享受著AKA的畫作。

AKA在IG分享與Vivian交流的興奮感受。 AKA於上環舉行《The Origins of Aza》畫展。 AKA趙慧珊畫作。 AKA趙慧珊畫作。 AKA趙慧珊畫作。 AKA趙慧珊畫作。

藝術心靈交流

而AKA亦在IG分享與Vivian交流的興奮，「一直知道Vivian 有很高的畫畫造詣，感謝您的到來，細心的耐心的細閱每一幅作品，並猜到了大部分得意思，珍貴的藝術心靈交流之餘，也從Vivian 提出的問題當中，令我更了解到她喺藝術層面上的獨到見解，很多活潑可愛嘅諗法，很有意思，很多鼓勵的說話 我會繼續努力。謝謝您 @vivianchowwaiman」Aka為畫展籌備大半年，其間要兼顧節目拍攝及排練舞台劇，每一幅畫可謂費盡心力。

 

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