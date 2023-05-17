趙慧珊舉行畫展獲周慧敏加持 大力推介：AKA是天賦畫家

前Super Girls成員趙慧珊(Aka)於4年前單飛發展，除了推出個人單曲和演戲，亦熱愛繪畫，更曾到倫敦進修藝術課程，並於2018年首次開個人畫展，相隔5年，AKA於上周四(11日)以香港藝術家Aka C名義，在上環Nothing At All畫廊舉行為期兩周的《The Origins of Aza》畫展，更獲同樣熱愛繪畫的周慧敏親身捧場，並大力推介，「Aka是一位很有天賦的畫家，説故事的能力很高，喜歡繪畫藝術的人是要去細看的一個畫展，信我。」

賞畫兩天 餘蘊猶在

周慧敏在社交平台上載與AKA的合照，及展出的多幅畫作，她表示參觀畫展兩天寫道，「愛畫之人不能錯過的一個畫展。我用了一小時也未看夠，因為Aka繪畫的details很細膩，細節內又蘊藏細節，迂迴曲折，別有洞天。除了欣賞她的繪畫技術之外，驚訝Aka有這麼強大的創作力，她把滿腦子天馬行空的複雜思緒，完全傾瀉於她的筆中。如果沒有Aka在我旁邊口述她畫中要表達的信息，我相信我要細看又細看再細看，才能一點一點地看懂當中的意思。這個畫展，我好有感覺，如果你問我在畫展中看到了什麼，我會説我在這個fallen world裡，看到了天使。Aka是一位很有天賦的畫家，説故事的能力很高，喜歡繪畫藝術的人是要去細看的一個畫展，信我。」她表示賞畫後兩天，仍在餘蘊中享受著AKA的畫作。