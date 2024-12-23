趙雅芝回憶昔日跟發哥點滴 朱凱婷朱玲玲現身「香港‧晨」攝影展

周潤發 (發哥)最近舉行慈善攝影展，所得收益將在扣除部分成本後，捐贈予「慧妍雅集」以及「香港拯救貓狗協會」。今日慧妍雅集永遠名譽會長朱玲玲、前會長趙雅芝、執行委員會會長朱凱婷、執行委員會副會長戚黛黛及執行委員會秘書陳茵媺到攝影展參觀，她們與展覽主要作品《無題》合照留念，並續一細心欣賞影帝發哥的精彩照片，感受香港清晨之美。

今年慧妍雅集的年度慈善主題為「愛·無限」，藉此關注香港市民的心靈健康。朱凱婷說︰「我們非常榮幸能夠成爲『香港‧晨』周潤發慈善攝影展的受惠機構之一，這是一個非常特別及有意義的攝影展，每張作品均呈現不同的視覺效果，而作品全是圍繞著大家很熟悉的香港。希望市民及旅客可以在展覽期間親臨海港城欣賞是次攝影展，透過每一張作品的獨特視覺效果，發掘香港的美，療癒心靈！慧妍雅集的會員也會在展覽期間到場觀賞，希望與大家一同支持『香港‧晨』慈善攝影展。」

昔日跟發哥合作的趙雅芝表示當年發哥未有在片場四圍拍，因為當年大家都忙於讀劇本，並大讚發哥為人非常好，樂於助人。她稱拍攝時每當幕後工作人員要轉場、搬運器材時，發哥都會主動幫忙。她表示跟發哥沒有特別約出來食飯，但在不同場合也會碰面，自己亦很期待可以再跟發哥合作。

趙雅芝坦言仍有戲癮，如有合適及充滿挑戰的角色或劇本，自己會考慮，亦不抗拒跟囝囝黃愷傑合作。黃愷傑有參與電影《焚城》拍攝，她表示有給予囝囝客觀意見。